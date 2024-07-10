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الرياضة

إسبانيا تنتقد «صافرات الاستهجان»

إسبانيا تنتقد «صافرات الاستهجان»
10 يوليو 2024 13:37

 
ميونيخ (د ب أ)

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انتقد لاعبو المنتخب الإسباني لكرة القدم بشدة الجماهير الألمانية التي أطلقت صافرات استهجان بحق مارك كوكوريلا، خلال المباراة التي فاز بها المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي، في الدور قبل النهائي ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024».
ولم يتم احتساب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد الظهير الأيسر لفريق تشيلسي الإنجليزي في منطقة الجزاء، وذلك في المباراة التي فاز بها المنتخب الإسباني على نظيره الألماني
1-2 في دور الثمانية.
وقرر الحكام أنه لم يتعمد أن يلمس الكرة بيده، ووفقاً للقواعد يمكن عدم احتساب ركلة جزاء.
ولم يتفق أغلب الألمان على هذا القرار، وقامت بعض الجماهير الألمانية التي تواجدت في ملعب ميونيخ، والذين حضروا وهم يترقبون صعود المنتخب الألماني للدور قبل النهائي، قاموا بإطلاق الصافرات، عندما يلمس كوكريلا «25 عاماً» الكرة.
وقال داني فيفيان، مدافع المنتخب الإسباني، للصحفيين بعد الوصول للمباراة النهائية:«اعتقد أن هذا الأمر مشين».
وأضاف:«لا يوجد لاعب يستحق هذا، اعتقد أن أي شخص يذهب لملعب كرة قدم لإطلاق صافرات استهجان على شخص ما، ليس لديه احترام للشخص الذي يؤدي عمله». وقال كوكوريلا لشبكة «زد.دي.إف»:«لا يهم بالنسبة لي، يجب أن نحافظ على تركيزنا، عندما يتحدث الناس في هذا الأمر، فهذا جزء من اللعبة».
وردت الجماهير الإسبانية على الصافرات بإطلاق هتافات لدعم كوكوريلا.
وقال لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني: «لا أعرف لماذا يطلقون صافرات الاستهجان ضده، صافرات الاستهجان حفزته أكثر، هو لاعب محترف، ويعرف كيف يتعامل مع الضغط».
وأضاف أن هؤلاء الذين أطلقوا الصافرات لا يمثلون الرياضة أو ألمانيا، التي كانت مضيفة استثنائية للبطولة.

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