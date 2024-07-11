«معتز» و«كينج» و«نور» و«انتصار» و«مقاتل» الأبطال في فرنسا

فرنسا (الاتحاد)



فاز المهر «معتز»، والجواد «آر بي كينج ميكر»، والفرس «نور الموري»، والمهرة «انتصار دو مونلو»، والمهر «مقاتل الشحانية»، بألقاب 5 منافسات، ضمن كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت الأربعاء، على مضمار مدينة «لاتست - باسين أركاشون» بفرنسا، وشاركت في السباقات 47 خيلاً تنافست على إجمالي الجوائز المالية 145 ألف يورو، برعاية «النسخة 16» للمهرجان العالمي.

وتقام فعاليات المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات لهم في جميع دول العالم

وأكد المهر «معتز» لياس لإدارة السباقات، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي، حسن ترشيحه بالفوز على 14 خيلاً عربية أصيلة «أمهار ومهرات» في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست على لقب سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بري نيزدور، لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه 20 ألف يورو، وسجل ابن «منجز» والفرس «رخا» زمناً 2:09:27 دقيقة.

وواصل الجواد «آر بي كينج ميكر» لهلال العلوي، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة ماكسيم جيون، مسلسل انتصاراته، بفوز لافت بلقب سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان كوب دو سود كويست دو بور سانج للفئة الثالثة، لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه 25 ألف يورو، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، ومسجلاً زمناً 2:08:71 دقيقة.



ولمع بريق الفرس «نور الموري» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مايكل بارزلونا، وتفوقت ببراعة على منافسيها في سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان كريتريوم، للفئة الأولى، للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه 50 ألف يورو، ومسجلة زمناً 2:04:90 دقيقة.

وفاجأت المهرة «انتصار دو مونلو» لمبارك النعيمي، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة ماكسيم جيون، منافساتها في سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بري رازيا للفئة الثالثة، للمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، لمسافة 1900 متر، وإجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو، ومسجلة زمناً 2:11:12 دقيقة.

وفرض المهر «مقاتل الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة أورتيز مندزابل، هيمنته على 9 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، للفوز بلقب سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بري تيدجاني للفئة الثالثة، للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه 25 ألف يورو، ومسجلاً 2:08:54 دقيقة.

توجت الفائزين، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأعربت عن سعادتها بالنجاح الذي حققه المهرجان بمدينة لا تست، مشيدة بالسباقات الخمسة، والإقبال على المشاركة فيها، والمستوى الرفيع للخيول التي شاركت فيها، وبالجمهور الغفير الذي احتشد في المضمار لمتابعة السباقات.

وقامت قناة ياس الرياضية، بنقل السباق على الهواء مباشرة، من موقع الحدث، ويحظى المهرجان بمتابعة عالمية، من خلال نشر أخبار ومشاهدة السباقات والمؤتمرات على مواقع التواصل الاجتماعي للمهرجان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.