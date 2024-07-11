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الرياضة

«أبيض الشاطئية» الأول عربياً والثامن عالمياً في تصنيف «الفيفا»

«أبيض الشاطئية» الأول عربياً والثامن عالمياً في تصنيف «الفيفا»
11 يوليو 2024 14:17

دبي (وام)
حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على تواجده ضمن قائمة أفضل 10 منتخبات على مستوى العالم، وذلك وفق أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الصادر عن شهر يوليو الجاري، باحتلاله المركز الثامن عالمياً والأول عربياً.
ووفق تصنيف «الفيفا»، حافظ منتخب البرازيل، بطل النسخة الأخيرة من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، على صدارته برصيد 4102 نقطة، وتلاه منتخب إيطاليا في المركز الثاني، ثم منتخب البرتغال ثالثاً، واحتلت منتخبات إسبانيا وإيران واليابان وبيلاروسيا المراكز من الرابع إلى السابع.
وجاء منتخب الإمارات، وفق التصنيف ربع السنوي، في المركز الثامن بإجمالي 1790 نقطة، وهو ما يضعه في صدارة المنتخبات العربية، والمركز الثالث على مستوى قارة آسيا.
وكان أفضل مركز وصل إليه منتخب الإمارات في التصنيف الدولي هو المركز السابع في مارس الماضي، عقب بطولة كأس العالم التي استضافتها الإمارات خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الماضي، وتأهل فيها منتخبنا إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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