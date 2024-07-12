«أكاديمية العين» تُتوج بذهبية «خليجية كواترو»

عجمان (الاتحاد)



تُوج فريق أكاديمية نادي العين بالمركز الأول، في بطولة فئة تحت 12 سنة، ضمن «النسخة السابعة» من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية، بعد الفوز على أكاديمية «سفنتين فور الكويتي»3-2 بركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل 2-2، وجاء فريق الأكاديمية الأرجنتينية الإماراتي في المركز الثالث، بفوزه على أكاديمية أوليه البحريني 4-1، بمتابعة وحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وهي البطولة التي نظمها مركز كواترو الرياضي، بمشاركة 18 فريقاً من مختلف دول الخليج يمثلون 3 فئات مختلفة.

وفي فئة تحت 14 سنة، حافظ أكاديمية أوليه على لقبه بطلاً لخليجية كواترو، بفوزه على أكاديمية سمارت الكروية العُماني 3-2 بالترجيحية، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ونجح أكاديمية ساوة العراقي، في حصد المركز الثالث، على حساب الأكاديمية الأرجنتينية 2-1.

وحصد فريق أكاديمية الجوهرة العُماني أول ألقاب فئة تحت 16 سنة، بفوزه على الأكاديمية الأرجنتينية 3-1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، فيما انتهت مباراة تحديد المركز الثالث، بفوز أكاديمية نادي العين على أكاديمية سبورت فور أوول 3-1.

وتُوج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي «راعي الحدث» الفريق الفائز باللقب من كل فئة بدرع البطولة الذهبي والميداليات الذهبية، وحصل الثاني على الدرع الفضي والميداليات الفضية، بينما نال صاحب المركز الثالث من كل فئة الميداليات البرونزية.

وفي فئة الجوائز الفردية فئة تحت 12 سنة، نال هزاع محمد حمد من أكاديمية نادي العين، لقب أفضل لاعب في البطولة، وخالد السجاري من أكاديمية سفنتين فور أفضل حارس، وحازم محمد عبد السميع من أكاديمية نادي العين جائزة الهداف برصيد 3 أهداف.

وفاز حمد إسماعيل اسحق من الأكاديمية الأرجنتينية بجائزة أفضل صانع ألعاب، وعلي عبد العزيز من أوليه أفضل مدافع، فيما ذهبت جائزة أفضل مدرب إلى سعيد مصطفى من أكاديمية أوليه، وأفضل إداري إلي أحمد سعد من أكاديمية نادي العين، وفاز بلقب الفريق المثالي فريق الأكاديمية الأرجنتينية.

وحاز أكاديمية أوليه على 3 جوائز فردية في فئة تحت 14 سنة، بحصول كيتا أبوبكر على لقب الهداف برصيد 6 أهداف، وخالد وليد أفضل صانع ألعاب، وجاسم محمد جاسم أفضل مدافع، وحصد أكاديمية سمارت لقبين فرديين، بفوز لاعبه كمال الدين أحمد بجائزة أفضل لاعب في البطولة، والقيصر الجلندي أفضل حارس.

فيما فاز أكاديمية ساوة بجائزة الفريق المثالي، ونال مدربه سلام عبدالله جائزة المدرب الأفضل، وحظي أكاديمية سفنتين فور بجائزة فردية بفوز طلال مصطفى بلقب أفضل إداري.

وفي فئة تحت 16 سنة حصد الحسن علي إبراهيم من الجوهرة جائزة أفضل لاعب في البطولة، وعلي جاسم من الأرجنتينية أفضل حارس، وعدي وسيم من العين هداف البطولة برصيد 5 أهداف، وفاز محمد وليد من سبورت فور أوول بلقب أفضل صانع ألعاب، ومايد صالح من الأرجنتينية أفضل مدافع، وليوناردو من الأرجنتينية أفضل مدرب، وأحمد سعيد من الجوهرة أفضل إداري، فيما ذهبت جائزة الفريق المثالي إلى فريق أكاديمية ليو العراقي.