الحسين عموتة: مشروع الجزيرة ينسجم مع أهدافي الخاصة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

عبر المغربي الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، عن سعادته بالتواجد مدرباً للمرة الأولى في ملاعب الإمارات، وتولي مهمة تدريب الفريق الأول لنادي الجزيرة، بعد توقيعه عقداً يمتد لموسمين، عطفاً على الصيت القوي لـ «فخر أبوظبي» صاحب الأداء العالي، والبطولات، والباحث دائماً عن المقدمة، مؤكداً أن «مشروع الجزيرة» ينسجم وأهدافه الخاصة كمدرب طموح ومحب لكرة القدم، وعاشق للتواجد على المنصات.

وقال عموتة في حوار مع الموقع الرسمي لنادي الجزيرة: «عطفاً على الإمكانيات المتاحة للنادي، أتوقع مشروعاً ناجحاً في الجزيرة بدعم الإدارة، وتعاون اللاعبين، وتحفيز الجماهير».

وحول العناصر الضرورية لبناء الفريق، أوضح المدرب المغربي قائلاً: «الانخراط اللا مشروط والكلي لجميع العناصر المؤثرة في المشروع الرياضي للجزيرة تدعم النجاح المرتقب».

وأوضح: «الإدارة لم تقصر وتبذل كل جهودها، ونشعر كطاقم فني بالحماس والجدية لبذل الجهود المطلوبة، وتبقى أن نحرك ونسطر المشروع الرياضي الجماعي للنادي بحيث تنسجم كل العوامل في المشروع والوصول الى النتائج المطلوبة على المستويين القريب والبعيد».

ويقود عموتة «54 عاماً»، طاقم تدريب مغربي في الإشراف الفني للجزيرة يضم عزيز لكراوي المدرب السابق لنادي الرشاد البرنوصي في وظيفة «مدرب مساعد، بجانب رشيد روكي المدرب السابق لشباب المحمدية، وهشام الإدريسي مدرباً للحراس، وحسن اللوداري معداً بدنياً».

وكشف المدرب الجديد لـ «فخر أبوظبي»، عن بداية مهام الجهاز الفني للفريق مبكراً تحضيراً للموسم الجديد، وقال: «بدأنا منذ وقت مبكر بمشاهدة ورصد تسجيلات لمباريات الفريق في المواسم الماضية، والاطلاع على إحصائيات الأداء للاعبين».

وتابع: «تبقت معرفة اللاعبين عن قرب من أجل التواصل بصورة أكبر، والتأثير على اللاعبين من خلال تطوير المهارات الفردية، ونحتاج إلى فترة من أجل التأثير على اللاعبين وتطوير الأداء بالشكل المطلوب».

ورداً على السؤال بشأن التوازن بين تقديم كرة هجومية ومنح الفرصة للشباب والمنافسة على تحقيق الألقاب، قال عموتة: «منح الفرصة للاعبين الشباب يجب أن يكون محسوباً لعدم تحميل مسؤولية أكبر على اللاعبين الشباب، والاندماج بشكل إيجابي، وسنجد التوليفة المناسبة من خلال المزج بين اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب».

وأضاف: «الفريق تواجد في المركز الثامن للدوري خلال الموسم الماضي، ونتطلع إلى أن نكون ضمن التوب 3 في الموسم الجديد»، لافتاً إلى أهمية ثقة الجمهور في الإمكانيات المسخرة من أجل الفريق، مشدداً على أن الجهاز الفني لن يدخر جهداً في تقديم الأفضل مع اللاعبين حتى يتسنى تحقيق النتائج التي يطمح إليها جمهور«فخر أبوظبي».

وحقق عموتة نجاحاً لافتاً في آخر محطاته التدريبية مع منتخب الأردن، بعدما قاد «النشامى» إلى نهائي كأس آسيا 2023، والتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.