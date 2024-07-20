العين في «التصنيف الأول» بـ «النخبة الآسيوية»

معتز الشامي (أبوظبي)



كشفت مصادر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن وقوع العين بطل آسيا، في التصنيف الأول، من قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تجرى في «حفل موسع» خلال منتصف أغسطس المقبل، عقب اكتمال عقد الفرق المشاركة في البطولة التي تقام للمرة الأولى في تاريخ «القارة الصفراء، بمشاركة 24 فريقاً يتم تقسيمها، بواقع 12 بالشرق و12 بالغرب.

ويخوض كل فريق 4 مباريات على ملعبه، و4 خارجه مع فرق مختلفة، في مرحلة «المجموعات»، بحيث يضمن النظام الجديد للبطولة، أن تلتقي جميع الفرق معاً، مع تجنب المواجهة المباشرة بين أندية الدولة الواحدة في تلك المرحلة من البطولة.

ويشارك «الزعيم» في تلك النسخة بصفته بطلاً لآسيا، ما رفع تصنيفه وتصنيف «دورينا»، ووضعه في الصدارة القارية، كما يشارك الوصل في البطولة بصفته بطلاً لـ«دوري أدنوك للمحترفين» الموسم الماضي، وضمن الناديان بدء المشوار من مرحلة المجموعات، بينما يلعب شباب الأهلي في الدور التمهيدي للنخبة.

وتنطلق مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال للنخبة 16 سبتمبر المقبل، وتستمر إلى دور الـ16 في مارس 2025، على أن تقام مباريات كل جولة على 3 أيام، وتنتقل البطولة إلى مرحلة «الدورة المجمعة» من ربع النهائي إلى النهائي والتي تستضيفها السعودية من 25 أبريل إلى 4 مايو، وتلعب الفرق تلك الأدوار في البطولة المجمعة من دور واحد، على أن يتم خلط فرق الشرق والغرب.

ويحصل بطل دوري أبطال النخبة على 12 مليون دولار، بينما ينال كل مشارك مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية لكل مرحلة يصعد إليها الفريق، حتى بلوغه النهائي، بينما يحصل بطل دوري أبطال آسيا 2 على 4 ملايين دولار، كما أنه يضمن المشاركة والتأهل المباشر إلى دوري أبطال النخبة في النسخة التالية، كما يتأهل بطل دوري أبطال آسيا للنخبة إلى النسخة التالية أيضاً، بغض النظر عن عدد المقاعد أو الدولة التي يمثلها.

وعلى الجانب الآخر، يستعد «الفرسان» في معسكر النمسا، لبدء مشواره مبكراً بالدور التمهيدي، حيث يلتقي سباهان الإيراني 6 أغسطس المقبل، في المرحلة الأولى من الدور التمهيدي، وفي حالة فوز «الفرسان»، يواجه الغرافة القطري في الدور الثالث، والذي يقام 13 أغسطس، ويصعد المتأهل مباشرة إلى دور المجموعات من كأس النخبة 2024 -2025 بالنظام الذي أقره الاتحاد الآسيوي، وفي حالة الخسارة يهبط شباب الأهلي مباشرة إلى دوري أبطال آسيا 2 في دور المجموعات، وهي البطولة التي يشارك بها الشارقة بمقعد مباشر في المجموعات أيضاً.

من جهة أخرى، تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إلغاء سقف الأجانب بعد أن كان العدد مقيداً بـ6 لاعبين فقط، بتطبيق قاعدة «5+1».