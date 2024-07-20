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الرياضة

«إساءة» تدفع كوريا الجنوبية إلى «الفيفا»

«إساءة» تدفع كوريا الجنوبية إلى «الفيفا»
20 يوليو 2024 15:00

 
سيول (أ ف ب)

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قدّم الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي «الفيفا»، بشأن إساءة عنصرية مزعومة موجهة إلى مهاجمه الدولي هي- تشان هوانج الذي يلعب مع ولفرهامبتون الإنجليزي، على الرغم من نفي نادي كومو الإيطالي هذه الاتهامات.
وندد المهاجم البالغ 28 عاماً بالإساءة العنصرية المزعومة التي أدلى بها أحد لاعبي كومو خلال مباراة تحضيرية في إسبانيا استعداداً للموسم الجديد، واصفاً إياه بـ «جاكي شان»، وهو نجم سينمائي من هونج كونج اشتهر بأفلام الفنون القتالية.
وأصر كومو على أن لاعبه «لم يقل أي شيء بطريقة مهينة» وأن «رد فعل بعض لاعبي ولفرهامبتون أدى إلى تضخيم الحادث بشكل غير متناسب».
وقال الاتحاد الكوري الجنوبي، إنه بعث برسالة رسمية إلى «الفيفا» أعرب فيها عن «قلقه البالغ إزاء الأفعال العنصرية التي تعرض لها هي-تشان هوانج»، وطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة و«القضاء على العنصرية في ملاعب كرة القدم»، وفقاً لما ذكر «الفيفا» على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس».
وفي وقت سابق، قال هوانج عبر إنستجرام، إن الجهاز الفني ورفاقه قالوا إنهم سيغادرون الملعب معه «إذا لزم الأمر» بعد الإساءة المزعومة.
وأضاف أن «العنصرية غير مقبولة في الرياضة وفي جميع جوانب الحياة»، وجذب منشوره أكثر من 143500 إعجاب.
وحسب كومو، فإن اللاعب الذي لم يذكر اسمه قال «تجاهله، فهو يعتقد أنه جاكي شان».
وأصر النادي الإيطالي على أن التعليق كان «في إشارة إلى اسم اللاعب، وإلى الإشارات المستمرة لـ (شاني) التي يدلي بها زملاؤه في الفريق على أرض الملعب».
وقال مدرب ولفرهامبتون جاري أونيل إن هوانج يحظى بالدعم الكامل من نادي ولفرهامبتون.
وهوانج ليس أول لاعب كوري جنوبي يتعرض لهجمات عنصرية أثناء اللعب في الدوريات الأوروبية، وفي عام 2021، تم القبض على ثمانية رجال يشتبه في نشرهم تغريد إساءة عنصرية بحق نجم توتنهام هيونج-مين سون.
وقال سون في عام 2022 إنه واجه عنصرية «لا يمكن تصورها» كلاعب كرة قدم مراهق في ألمانيا، وكان سعيداً بالانتقام، عندما أخرج المنتخب الكوري نظيره الألماني بفوزه عليه 2-0 من مونديال روسيا 2018.

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