«كرة السيدات» في «أولمبياد باريس» للكبار فقط!

باريس (أ ف ب)



حقق المنتخب الكندي «حامل اللقب»، بداية جيدة لمشواره في منافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد باريس 2024، وذلك بفوزه على نظيره النيوزيلندي 2-1 في سانت إتيان.

ولم تكن المباراة عادية بعد فضيحة التجسس التي أدت إلى طرد مساعدة المدربة جاسمين ماندر وجوزيف لومباردي، وهو محلل غير معتمد في المنتخب الكندي، من الألعاب.

وحُكم على لومباردي «43 عاماً» بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لاستخدامه مسيرّة «طائرة بدون طيار»، للتجسس على منتخب نيوزيلندا أثناء خوضه للتمارين في سانت إتيان، ما دفع الاتحاد الدولي للعبة للتدخل.

وقالت المحكمة في سانت إتيان إن لومباردي الذي كان يقدّم تقاريره إلى ماندر، أقرّ بالذنب عندما مثل أمامها، بعدما ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه.

كما قررت المدربة البريطانية للمنتخب الكندي بيف بريستمان التنحي عن منصبها موقتاً خلال مباراة فقط لأنها «المسؤولة في النهاية عن إدارة برنامجنا، لذلك، للتأكيد على التزام فريقنا بالنزاهة، قررت التنحي طوعاً عن الإشراف على تدريب المنتخب».

وكانت البداية سيئة على المنتخب الذي أحرز الذهب قبل ثلاثة أعوام للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في النهائي على السويد بركلات الترجيح، إذ تخلف في الدقيقة 13 بهدف ماكنزي باري، لكنه أدرك التعادل في نهاية الشوط الأول بفضل كلوي لاكاس «4+45»، قبل أن تهديه البديلة إيفيلين فيان النقاط الثلاث في الدقيقة 79.

وفي المجموعة الثالثة، حققت إسبانيا بطلة العالم النتيجة ذاتها على حساب اليابان وبالسيناريو ذاته، إذ تخلفت في الدقيقة 13 بهدف لأوبا فوجينو، لكنها أدركت التعادل عبر صاحبة الكرة الذهبية أيتانا بونماتي «22»، قبل أن تحسم الفوز في الدقيقة 74 بفضل ماريونا كالدنتي.

وقالت بونماتي بعد اللقاء الأول على الإطلاق لإسبانيا في الألعاب الأولمبية «كنا متوترات في البداية، لكننا قمنا بعمل جيد بالنسبة لمباراتنا الأولى في الألعاب الأولمبية، إنها المرة الأولى لنا هنا (في الألعاب الأولمبية)، علينا الآن المواصلة على المنوال نفسه، والفوز بمزيد من المباريات».

وعن طموحها وزميلاتها، قالت نجمة برشلونة البالغة 26 عاماً «نحن بطلات العالم، ونريد الفوز بالألعاب الأولمبية، لهذا السبب نحن هنا، نريد الفوز بكل شيء».

وتضم المجموعة البرازيل وصيفة 2004 و2008 التي تغلبت بدورها على نيجيريا في بوردو بهدف سجلته جابي نونيش «37».

وأعلنت ألمانيا، المتوجة بذهبية 2016 وبطلة العالم لعامي 2003 و2007 وأوروبا ثماني مرات، لكن آخرها يعود إلى عام 2013، عن نفسها بقوة في مرسيليا بفوزها الكبير على أستراليا بثلاثية نظيفة سجلتها مارينا هيجيرينج «24» وليا شولر «64»، وجول براند «68»، وذلك في المجموعة الثانية التي تضم الولايات المتحدة، حاملة الرقم القياسي بعدد الألقاب «4 آخرها عام 2012».