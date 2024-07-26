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الرياضة

هارونا على أعتاب البطائح

هارونا على أعتاب البطائح
26 يوليو 2024 15:31

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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أكدت وسائل إعلام برازيلية، إكمال فلامينجو الترتيب لانتقال لاعبه النيجيري حسن هارونا إلى البطائح، تمهيداً لقيد الجناح الشاب «20 عاماً»، ضمن فئة المقيمين في «الراقي»، استعداداً للموسم الجديد 2024- 2025.
وذكر دوجلاس بيمنتا، المدير الفني لنادي «نوفيمبرو بيراسيكافا» الذي يلعب له هارونا على سبيل الإعارة، في تصريحات نقلتها «جلوبو البرازيلية»، أن ناديه يحتفظ بحصة مالية من قيمة بيع اللاعب النيجيري إلى البطائح، في «دوري أدنوك للمحترفين»، مؤكداً أن إكمال الصفقة يقف رهناً لنتيجة الفحوص الطبية للاعب.
ويستعد البطائح لخوض موسمه الثالث في «دوري أدنوك للمحترفين»، من خلال معسكره الإعدادي في سلوفينيا، والذي انطلق 14 يوليو الجاري، ويستمر إلى 8 أغسطس المقبل، وخاض «الراقي» مباراتين وديتين، في معسكره الحالي، تعادل في الأولى مع كرايف باس الأوكراني 1-1، وفاز في المباراة الثانية على بيستريكا السلوفيني 3-1.
وأبرم البطائح في إطار التحضيرات للموسم الجديد، عدداً من الصفقات على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب، شملت التعاقد مع الحارس محمد جمعة قادماً من النصر، والبرازيلي المقيم أنتونيو دي كارفالهو قادماً من أتلتيكو مينيرو، ورافائيل بيريرا من العين، والمدافع سعيد جمعة لاعب العين في صفقة انتقال حر، إضافة إلى رباعي شباب الأهلي مروان فهد، عبدالعزيز هيكل، محمد جمعة، الأوزبكي عزيز جانييف، والحارس درويش محمد قادماً من الشارقة على سبيل الإعارة.
وجددت إدارة «الراقي» عقود مجموعة من لاعبي الفريق الأول، بقيادة المهاجم أحمد خليل، محمد أحمد، إبراهيم عيسى، محمد راشد، راشد مهير، وعيسى أحمد.

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دوري أدنوك للمحترفين
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