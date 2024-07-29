نيوم السعودي يتعاقد مع «قائد الهلال»

الرياض (د ب أ)

أعلن نادي نيوم أحد أندية دوري الدرجة الأولى السعودي، اليوم عن تعاقده بشكل رسمي مع قائد نادي الهلال السابق سلمان الفرج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي نيوم عبر حسابه الرسمي عبر منصة «إكس» مقطع فيديو يظهر تعاقده مع سلمان الفرج نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي.

وكان الهلال أعلن مطلع يوليو الجاري اتفاقه مع الفرج على إنهاء العلاقة التي دامت بينهما لمدة 16 عاماً.

وارتبط اسم الفرج بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، بينها الغريم النصر، وأهلي جدة، لكنه اختار اللعب لفريق نيوم، وانضم إلى عدد من النجوم في الفريق، أبرزهم البرازيلي رومارينيو، والمصري أحمد حجازي، ثنائي اتحاد جدة السابق.

الجدير بالذكر أن نيوم تأهل إلى منافسات دوري يلو للدرجة الأولى، وفاز بالمركز الأول برصيد 68 نقطة، وصعد رفقة الزلفي صاحب الوصافة.

ونادي نيوم الرياضي «الصقور سابقاً» هو نادي كرة قدم سعودي تأسس عام 1965 بمدينة تبوك، شمال المملكة، وتملكه شركة نيوم منذ عام 2023.