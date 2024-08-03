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الرياضة

الإمارات يتعاقد مع 12 لاعباً

الإمارات يتعاقد مع 12 لاعباً
3 أغسطس 2024 12:30

رأس الخيمة (الاتحاد)

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تعاقد نادي الإمارات مع 12 لاعباً، لدعم الفريق الأول في الموسم المقبل، وضمت قائمة «الصفقات الجديدة» الحارس عبد الله المرزوقي، والحارس سعود الحوسني، والمدافعين عبد الرحمن علي، ويعقوب البلوشي، والظهير اليسار عمر الخديم، ولاعب الوسط فهد راشد، والظهير الأيمن أحمد إبراهيم هلال.
كما تعاقد «الصقور» مع «الجناح» سعيد بن عبيد فئة مواليد الدولة، و«الجناح» النيجيري أوزراكانوه «فئة المقيم».
وفي خانة الأجانب، تعاقد النادي مع المهاجم الإيفواي بيرنارد هنري، ولاعب الوسط البرتغالي أتاير ميميتو، وصانع الألعاب البرازيلي ميكائيل سيڤيو.
ووقع اللاعبون الجدد على عقود الانضمام لـ «الصقور»، في حضور سلطان بوشريجه، عضو مجلس الإدارة مشرف عام كرة القدم بالنادي، وأنور الدربي مدير الفريق الأول لكرة القدم.
وقال بوشريجة إن التعاقدات جرت بناءً على موافقة اللجنة الفنية، وحسب المراكز التي يحتاجها الفريق، بالتشاور مع الجهاز الفني، ونتمنى أن تخدم «الصقور» في المرحلة القادمة.
وأوضح بو شريجه أن الإدارة لن تتوانى عن دعم الفريق بالعناصر القادرة على تحقيق الطموحات، خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، عبر أنور الدربي عن خالص شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، على تسهيل مهمة توقيع اللاعبين الذين تم اختيارهم بعناية، وعلى حرصهم في توفير كل المتطلبات للفريق، خلال المرحلة المقبلة التي تبشر بعوامل النجاح، والسعي لعودة الفريق إلى سابق عهده، والهدف الذي يسعى إليه الجميع، وهو عودة الفريق إلى «دوري أدنوك للمحترفين».

الإمارات
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رأس الخيمة
دوري الدرجة الأولى
دوري أدنوك للمحترفين
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