بايرن ميونيخ يكسب توتنهام



سيول (أ ف ب)



تغلب بايرن ميونيخ الألماني على توتنهام الإنجليزي 2-1، في مباراة ودية في سيول ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وسجل الكرواتي جابريال فيدوفيتش وليون جوريتسكا هدفي بايرن ميونيخ، والإسباني بيدرو بورو هدف توتنهام.

ويقود بايرن ميونيخ مدربه الجديد البلجيكي فانسان كومباني الذي تولى مهامه خلفاً للألماني توماس توخل.

ويحاول كومباني أن يعيد الفريق البافاري إلى السكة الصحيحة، بعد خروجه خالي الوفاض الموسم الماضي.

غاب عن بايرن هدافه الإنجليزي هاري كين الذي لا يزال في إجازة، بعد بلوغ منتخب بلاده نهائي كأس أوروبا الأخيرة، وخسارته أمام إسبانيا، في حين عاد نجوم المنتخب الألماني إلى صفوف الفريق البافاري، وأبرزهم الحارس مانويل نوير، والمدافع جوزوا كيميش، والمهاجم توماس مولر.

افتتح بايرن التسجيل مبكراً، عندما استغل فيدوفيتش «دربكة» أمام مرمى توتنهام، ليسدد بين ساقي الحارس الإيطالي فيكاريو جولييلمو، وأضاف جوريتسكا الهدف الثاني، عندما تابع كرة مرتدة من حارس توتنهام.

وقلص الظهير الأيمن الإسباني بدرو بورو النتيجة بتسديدة قوية من 25 متراً سكنت شباك الفريق البافاري.

وضغط توتنهام في الدقائق الأخيرة من أجل إدراك التعادل لكن من دون طائل.

ويلتقي الفريقان مجدداً في مباراة ودية أيضاً في 10 الحالي في شمال لندن، في إطار اتفاق بينهما إثر انتقال هاري كين من توتنهام إلى البايرن الموسم الفائت.