تولا يحرز ذهبية الماراثون في باريس

باريس (رويترز)



تُوج العداء الإثيوبي تاميرات تولا، بالميدالية الذهبية لسباق ماراثون الرجال، في أولمبياد باريس الصيف، بعد تفوقه على جميع أقرانه، بينما فشل الكيني إيليود كيبلاجات، في سعيه للفوز باللقب الأولمبي للسباق، للمرة الثالثة على التوالي، وتحقيق إنجاز تاريخي.

وحصل البلجيكي بشير عبدي على المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الكيني بنسون كيبروتو بعد احتلاله المركز الثالث.

وحقق تولا تقدماً واضحاً مبكراً وعبر خط النهاية مسجلاً ساعتين وست دقائق و26 ثانية.

وحافظ العداء الإثيوبي على تقدمه، وسط تشجيع كبير من الجمهور، وبعد 35 كيلومتراً من مسافة السباق كان تولا متقدماً بفارق 18 ثانية، وعزز تقدمه لدى اقترابه من برج إيفل.

وبفوزه أصبح تولا، المتخصص في سباقات اختراق الضاحية سابقاً، أول إثيوبي يحرز ذهبية ماراثون الرجال الأولمبية منذ 21 عاماً.

(إعداد: فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

