احتفالية صلاح بـ«القوس والسهم» حديث الجماهير

مراد المصري (أبوظبي)



تحولت احتفالية المصري محمد صلاح، على طريقة إطلاق «القوس والسهم» المشابهة لشعار نادي الزمالك المصري، لتكون حديث الساعة على حسابات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تسجيله الهدف الثاني في انتصار ليفربول على إبسويتش تاون 2-0، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتألق صلاح في المواجهة، وصنع الهدف الأول لزميله دييجو جوتا أيضاً، إلا أن الاحتفالية التي قام بها، تحولت إلى ساحة للنقاش بين عشاق الكرة المصرية، خصوصاً أن اللاعب رفض طويلاً الكشف عن ميول انتمائه الكروية داخل بلاده وتحديداً بين الزمالك والأهلي.

وكتب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عقب هذه الاحتفالية، عبر حسابه الشخصي في موقع «إكس»: «جول صلاح الأسطورة يحتفل بشعار الزمالك، لم ينس فضل الزمالك عليه أبداً».

وجاءت الردود متباينة، حيث اعتبر عشاق الزمالك أن الاحتفالية على طريقة احتفال لاعبي الزمالك الذين يعبرون عن عشقهم للنادي على طريقة شعار النادي المشهورة بالفرعون الذي يحمل القوس ويصوب بالسهم، وآخرون اعتبروا أن الاحتفالية عفوية ولا تحمل في طياتها رسالة خاصة بالزمالك تحديداً.