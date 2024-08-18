عمر عبد الرحمن ينافس على لقب الأفضل في تاريخ «أبطال آسيا»

مراد المصري (أبوظبي)



اختار موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عمر عبد الرحمن، بين أبرز 10 نجوم في دوري أبطال آسيا بنظامه الذي استمر 22 عاماً، قبل فتح صفحة جديدة مع إطلاق «دوري أبطال آسيا للنخبة» بداية من الموسم الحالي 2024-2025.

وفي تقرير نشره الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي، ذكر أن هناك العديد من الأسماء التي أضاءت من لاعبين قدموا ذكريات لا تنسى لعشاق كرة القدم الآسيوية، واختار 10 من أبرز هؤلاء النجوم.

وجاء اختيار «عموري» عبر مسيرته مع العين تحديداً، وذكر الموقع أن مسيرة اللاعب في دوري أبطال آسيا انطلقت مع «الزعيم»، وبدأ تألقه تحديداً عام 2013، عندما سجل سجل هدفاً، وصنع هدفاً آخر، خلال فوز العين 3-1 على الهلال السعودي، في الجولة الافتتاحية بدور المجموعات.

وأوضح الموقع أن «عموري» أسهم في 8 أهداف عام 2014، عندما قاد العين وقتها إلى نصف النهائي، وكان الموسم التالي مليئاً بالتألق، حيث ساعد عمر عبد الرحمن ناديه على الوصول إلى أول نهائي له على المستوى القاري منذ 11 عاماً، حيث كان قائداً للفريق في النهائي الذي خسره بصعوبة أمام تشونبوك الكوري الجنوبي.

وقال: «رغم الخسارة، لم يمر أداء لاعب الوسط المهاجم، من دون أن يلاحظه أحد، حيث صنع التاريخ، ليصبح أول إماراتي والوحيد حتى الآن الذي يفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وكان «عموري» حقاً لاعباً لن تنساه الملاعب في دوري أبطال آسيا».

وأطلق الموقع تصويتاً لاختيار الأفضل بين هؤلاء النجوم العشرة، يستمر إلى الأربعاء المقبل.

وتضم قائمة بقية النجوم الذين اختارهم موقع الاتحاد الآسيوي، السعودي سالم الدوسري، الكوري لي دونج-جوك، المونتينيجري ديان داميانوفيتش، الكوري كوون سون-تاي، الإيراني سيد جلال حسيني، السعودي محمد نور، الياباني شينزو كوروكي، المغربي عبد الرزاق حمدالله، والصيني البرازيلي إيلكسون.

يذكر أن عموري حالياً، غير مرتبط بأي نادٍ، وذلك بعد رحيله عن الوصل مطلع العام الجاري.