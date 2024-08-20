ضربة بداية دورينا على الأبواب وترقب لـ «صراع مفتوح»

مراد المصري (أبوظبي)

بدأت أنديتنا العد التنازلي، تمهيداً لضربة بداية الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، مع إقامة الجولة الأولى يومي الجمعة والسبت المقبلين، في منافسة تبدو مفتوحة على اللقب، كما هي عادة «دورينا»، حيث لا يمكن التكهن بهوية البطل مسبقاً.

فمنذ نجح العين في الفوز باللقب مرتين عامي 2012 و2013، اختلف البطل تباعاً في السنوات العشر التالية، وهي: شباب الأهلي 2014، العين 2015، شباب الأهلي 2016، الجزيرة 2017، العين 2018، الشارقة 2019، الجزيرة 2021، العين 2022، شباب الأهلي 2023، والوصل 2024.

وكان الموسم الماضي على الموعد مع حصاد قياسي في عدد الأهداف المسجلة بإجمالي 624 هدفاً، ومنافسة قوية امتدت حتى الأمتار الأخيرة حسمها الوصل الذي استعاد اللقب الغائب منذ عام 2007، إلى جانب عيش «كرة الإمارات» حدثاً تاريخياً بفوز العين بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

وسيكون الوصل حامل اللقب، على الموعد مع خوض أول مباراة رسمية هذا الموسم، بعدما جنبته القرعة رفقة الوحدة، خوض منافسات الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليلتقي كلباء، في مهمة محاولة الاحتفاظ باللقب، وهو الأمر الذي لم ينجح فيه أي فريق خلال المواسم العشرة الماضية، بعدما تبدلت هوية الصاعدين على منصة التتويج، وتحديداً في المواسم الخمس الماضية التي عرفت في كل منها بطل مختلف كلياً.

من جانبه أكمل الوحدة تحضيراته للظهور الرسمي الأول، ليقابل عجمان الذي ورغم خسارته أمام شباب الأهلي في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلا أن المدرب جوران يريد إثبات نفسه أمام «العنابي» الذي قاده في النصف الثاني من الموسم الماضي، في مباراة ستكون خاصة.

وتواصل بقية الأندية تحضيراتها من أجل محاولة تحقيق الفوز في الجولة الأولى من المسابقة، والتي لطالما كان يعني الفوز فيها الأخبار السارة في نهاية الموسم، حيث يسود الترقب في أبوظبي مع مواجهة ديربي مبكرة بين بني ياس والجزيرة، واللذين حقق كلاهما الفوز في مباراتهما الرسمية الأولى في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وللمفارقة يتجدد اللقاء بين العروبة والنصر بعدما التقيا قبل أيام في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهذه المرة يدرك «العميد» تحديداً أن الفوز هو المطلب الوحيد عقب التعادل السلبي أمام منافسه.

وسيكون شباب الأهلي الأكثر خوضاً للمباريات لحد الآن بين كافة أنديتنا، وهو الذي يلعب المباراة الرسمية الرابعة، بعدما سبق أن لعب مباراتين في تصفيات المسابقات الآسيوية، ومباراة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مما يجعله الأكثر بحثاً عن المداورة والاستشفاء للاعبيه خلال الأسبوع الحالي قبل ضربة بداية الدوري، وسيقابل البطائح الذي بدوره يتطلع لرفع نسق الأداء تدريجياً أيضاً.

ويتطلع العين للظهور على استاد هزاع بن زايد لأول مرة هذا الموسم، بعدما عاش أجمل الليالي في «دار الزين» الموسم الماضي، عندما رفع كأس دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، وستكون المواجهة أمام خورفكان.

وستكون هناك مباراة ذات نقاط ثمينة لدبا الحصن والشارقة، مع سعي كل منهما لترسيخ أقدامه في الأهداف التي يسعيان لها.

«الثانية» قبل «أيام الفيفا»

يشهد دورينا إقامة الجولة الثانية أيضاً قبل «أيام الفيفا»، لخوض منتخبنا منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وفي تلك الجولة، يلتقي الجزيرة والعروبة، الوصل ودبا الحصن، النصر وبني ياس، الشارقة وكلباء، خورفكان والوحدة، البطائح والعين، وعجمان وشباب الأهلي.