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الرياضة

الدوري السعودي ينتظر القادسية بـ «ثوبه الجديد»

الدوري السعودي ينتظر القادسية بـ «ثوبه الجديد»
21 أغسطس 2024 12:30


الرياض (د ب أ)
ينطلق، غداً الخميس، الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، حيث تأتي انطلاقته متزامنة مع تسارع خطى العديد من الأندية لحسم صفقاتها الصيفية، ما يبشر بموسم جديد من الإثارة والمتعة. وتقام مباريات الجولة الأولى على مدار 3 أيام، بواقع 3 مباريات يومياً، وتفتتح المباريات غداً الخميس حينما يلتقي التعاون مع الفيحاء، والنصر مع الرائد والوحدة مع الرياض.
وعلى ملعبه في بريدة يستضيف التعاون ضيفه الفيحاء في ثاني ظهور لأصحاب الأرض الذين استهلوا موسمهم بمواجهة النصر في قبل نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024، والتي خسرها الفريق بثنائية نظيفة. وفي الرياض، يستقبل النصر على ملعبه «الأول بارك» ضيفه الرائد، في مباراة يسعى من خلالها أصحاب الأرض لتعويض الخسارة الثقيلة أمام الهلال 1 / 4 في نهائي السوبر السعودي، فيما يأمل الرائد في تحقيق نتيجة إيجابية يستهل بها موسمه. ويلتقي الوحدة مع ضيفه الرياض على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في ختام مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية.
وتتواصل الجمعة منافسات الجولة، فيستقبل ضمك ضيفه الخليج، فيما يواجه الأهلي ضيفه العروبة الصاعد حديثاً إلى دوري روشن. وتترقب الجماهير الظهور الأول لنادي القادسية العائد إلى دوري الكبار في ثوبه الجديد مدعماً بصفقاته العالمية التي أبرمها هذا الصيف، حيث سيواجه ضيفه الفتح على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، مساء الجمعة.
وتختتم السبت منافسات الجولة الأولى، فيحل الاتحاد في ظهوره الأول هذا الموسم ضيفاً على الخلود الصاعد لأول مرة في تاريخه إلى دوري المحترفين، وستقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. وفي قمة مباريات الجولة يستقبل الشباب على ملعبه في الرياض ضيفه الاتفاق الساعي لمواصلة المستويات المميزة التي قدمها الموسم الماضي.
وتختتم منافسات الجولة بمباراة يحل فيها الهلال، حامل اللقب، ضيفاً على الأخدود، والتي يحتضنها ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران. ويتطلع الهلال لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل التأكيد على أنه لن يتخلى عن لقب الموسم الماضي بسهولة، وأنه سيسعى بكل قوته للاحتفاظ به.

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