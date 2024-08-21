الخميس 22 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أتليتيكو يتعاقد مع لاعب تشيلسي جالاجر

أتليتيكو يتعاقد مع لاعب تشيلسي جالاجر
21 أغسطس 2024 14:53


مدريد (رويترز)
أعلن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني تعاقده مع كونور جالاجر لاعب وسط منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي لمدة خمس سنوات، ووقع جالاجر، الذي يلعب في تشيلسي منذ أن كان في الثامنة من عمره، عقداً حتى عام 2029 مع أتليتيكو الذي دفع 42 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب (24 عاماً) بحسب تقارير إعلامية، وقال تشيلسي في بيان بموقعه على الإنترنت: «نتمنى لكونور كل التوفيق وهو يبدأ فصلاً جديداً في مسيرته».
أمضى جالاجر الجزء الأول من مسيرته على سبيل الإعارة بما في ذلك فترات في أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز مثل وست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس ولم يظهر لأول مرة مع تشيلسي حتى عام 2022.
وفي الموسم الماضي، شارك جالاجر أساسياً في 37 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وغاب عن مباراة واحدة فقط في الدوري بسبب الإيقاف، وقضى معظم الموسم قائداً للنادي بسبب إصابة ريس جيمس وبن تشيلويل، وكان يتبقى عام واحد في عقد جالاجر مع تشيلسي وقال المدرب الجديد إنزو ماريسكا مؤخراً إن النادي عرض عليه عقداً جديداً.
وخاض جالاجر مباراته الدولية الأولى مع إنجلترا في 2021 وشارك في 18 مباراة دولية ولعب خمس مباريات في بطولة أوروبا 2024، حيث وصلت إنجلترا إلى النهائي وخسرت 2-1 أمام إسبانيا، وسيتم تقديم جالاجر واللاعبين الجدد الآخرين الذين تعاقد معهم أتليتيكو في وقت لاحق اليوم الأربعاء في حفل مفتوح للجماهير في ملعب ميتروبوليتانو ويشارك فيه مهاجم مانشستر سيتي السابق خوليان ألفاريز.
وأنفق أتليتيكو مدريد نحو 200 مليون يورو لضم المدافع الإسباني روبن لو نورماند والمهاجم النرويجي ألكسندر شورلوت، وبعد التعادل المخيب للآمال 2-2 أمام فياريال في بداية الموسم الجديد للدوري الإسباني يوم الاثنين الماضي يستضيف أتليتيكو فريق جيرونا مفاجأة الموسم الماضي يوم الأحد المقبل. 

أخبار ذات صلة
برشلونة يستدرج بلباو بحثاً عن «السادسة» في «الليجا»
ماريسكا: تشيلسي لا يعيش «الفوضى»!
الدوري الإسباني
الليجا
اتلتيكو مدريد
تشيلسي
انتقالات اللاعبين
آخر الأخبار
مقتل 17 شخصاً في انفجار بمصنع جنوبي الهند
الأخبار العالمية
مقتل 17 شخصاً في انفجار بمصنع جنوبي الهند
اليوم 11:28
سان جيرمان يظهر في «حديقة الأمراء»
الرياضة
سان جيرمان يظهر في «حديقة الأمراء»
اليوم 11:28
برشلونة يستدرج بلباو بحثاً عن «السادسة» في «الليجا»
الرياضة
برشلونة يستدرج بلباو بحثاً عن «السادسة» في «الليجا»
اليوم 11:10
تعديل توقيت وملاعب مباريات «أبوظبي للسيدات» في «الآسيوية»
الرياضة
تعديل توقيت وملاعب مباريات «أبوظبي للسيدات» في «الآسيوية»
اليوم 11:08
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب
اليوم 10:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©