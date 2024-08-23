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الرياضة

أشلي كول ينضم إلى طاقم منتخب إنجلترا

أشلي كول ينضم إلى طاقم منتخب إنجلترا
23 أغسطس 2024 22:12

 
لندن (أ ف ب)

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انضم المدافع الدولي السابق أشلي كول إلى الطاقم التدريبي للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم مدرباً مساعداً للمدرب المؤقت لي كارسلي، وفقاً لما أعلن الاتحاد الإنجليزي.
وسبق لكول (43 عاماً) الذي ارتدى قميصي أرسنال وتشيلسي خلال مسيرته في الملاعب، أن شغل المنصب ذاته، إلى جانب كارسلي، عندما كان الأخير يشرف على تدريب منتخب ما دون 21 عاماً، وخاض كول 107 مباريات دولية مع منتخب بلاده خلال مسيرته.
وأثمرت شراكتهما عن فوز منتخب ما دون 21 عاماً الذي ضم في صفوفه أنتوني جوردون وكول بالمر بكأس أوروبا 2023، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1984.
واضطر الاتحاد الإنجليزي إلى تعيين طاقم مؤقت بعد مغادرة جاريث ساوثجيت مدرب «الأسود الثلاثة» منذ 2016، منصبه عقب خسارة نهائي النسخة الأخيرة من كأس أوروبا أمام إسبانيا 1-2.
تم اختيار كارسلي موقتاً لقيادة إنجلترا في المباريات المقبلة في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية، في 7 سبتمبر في دبلن ضد أيرلندا و10 منه في ويمبلي ضد فنلندا.
وكان المنتخب الإنجليزي الذي يواجه أيضاً نظيره اليوناني قد هبط إلى المستوى الثاني في النسخة الأخيرة من المسابقة في 2022.

إنجلترا
منتخب إنجلترا
أشلي كول
جاريث ساوثجيت
كأس أمم أوروبا
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