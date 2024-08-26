ميسي خارج تشكيلة الأرجنتين



بوينوس أيرس (أ ف ب)

غاب اسم النجم والقائد ليونيل ميسي عن تشكيلة المنتخب الأرجنتيني بطل العالم، للمباراتين ضد تشيلي وكولومبيا في تصفيات مونديال 2026 بسبب الإصابة، ما فتح الباب أمام استدعاء مهاجم روما الإيطالي باولو ديبالا.

وقال المنتخب الأرجنتيني في حسابه على موقع «أكس»، إن اسم ديبالا «أضيف إلى المجموعة» التي ستواجه تشيلي في الخامس من الشهر المقبل في بوينوس أيرس، ثم كولومبيا بعدها بخمسة أيام في بارانكيا، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ويغيب ميسي عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة في منتصف الشهر الماضي، خلال نهائي بطولة كوبا أميركا، من دون أن يمنع ذلك بلاده من الاحتفاظ باللقب القاري، بعد الفوز على كولومبيا 1-0.

وبعدما أعلن اعتزاله الدولي، غاب اسم الجناح أنخل دي ماريا عن تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني الذي استعان بعنصر الشباب بضمه فالنتين باركو (20 عاماً، إشبيلية الإسباني)، إيسيكييل فرنانديز (22 عاماً، القادسية السعودي)، ماتياس سوليه (21 عاماً، روما الإيطالي)، جوليانو سيميوني (21 عاماً، أتلتيكو مدريد الإسباني)، وتاتي كاستيانوس (25 عاماً، لاتسيو الإيطالي).

وتتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة الموحدة بـ15 نقطة من 6 مباريات، متقدمة بفارق نقطتين عن الأوروجواي الثانية، فيما تحتل كولومبيا المركز الثالث بـ12 نقطة.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)، خوان موسو (أتالانتا الإيطالي)، خيرونيمو رولي (مرسيليا الفرنسي)، والتر بينيتيز (أيندهوفن الهولندي)

للدفاع: جونسالو مونتييل (إشبيلية الإسباني)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ليوناردو باليردي (مرسيليا الفرنسي)، كريستيان روميرو (توتنهام الإنجليزي)، خيرمان بيتسيلا (ريفر بلايت)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، فالنتين باركو (إشبيلية الإسباني)

للوسط: جيدو رودريجيز (وستهام يونايتد الإنجليزي)، لياندرو باريديس (روما الإيطالي)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي)، رودريجو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني)، إيسيكييل فرنانديز (القادسية السعودي)، إنسو فرنانديز (تشيلسي الإنجليزي)، جيوفاني لو سيلسو (توتنهام الإنجليزي)، نيكولاس جونزاليز (يوفنتوس الإيطالي)

للهجوم: أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر الإيطالي)، فالنتين كاربوني (مونزا الإيطالي)، خوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد الإسباني)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، فالنتين كاستيانوس (لاتسيو الإيطالي). ماتياس سوليه وباولو ديبالا (روما الإيطالي).