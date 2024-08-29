الجزيرة يفتتح «سجل الانتصارات» أمام العروبة

مراد المصري (أبوظبي)



استعاد الجزيرة توازنه، بعد أن انتزع فوزه الأول هذا الموسم، الذي جاء على حساب العروبة 2-0، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد، في انطلاق «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليصل «فخر أبوظبي» إلى «النقطة الثالثة»، فيما بقي العروبة دون أي نقطة.

ويعتبر هذا الفوز الثالث للجزيرة في ثلاث مواجهات خاضها ضد العروبة في «دوري المحترفين».

وسجل الهدفين، محمد ربيع في الدقيقة 45، بعد صناعة من المصري محمد النني، وكيبانو من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

أعلن الجزيرة عن نواياه مبكراً، بعد تسديدة قوية من كوليبالي، من خارج المنطقة، أبعدها الحارس طلال خميس بصعوبة إلى ركنية، بعد مرور عشر دقائق على «ضربة البداية».

عاد الجزيرة ليهدد منافسه، بتسديدة النني من خارج المنطقة، إلا أن الكرة مرت عالية فوق المرمى، وسدد كيبانو كرة قوية أخرى بجوار مرمى العروبة في الدقيقة 41.

وترجم الجزيرة أفضليته بتسجيل الهدف الأول، بعد ركنية حولها النني برأسه إلى محمد ربيع الذي «ركن» الكرة برأسه أيضاً داخل الشباك في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، أجرى العروبة تبديلاً ثلاثياً لتنشيط الدماء، بإشراك عيسى المازمي وباتريسيو ولوكاس، بدلاً من حامد الجابري وبيتروس ودافيد نينجو، فيما دفع الجزيرة بكارلوس زاباتا بدلاً من بونو.

جاء إيقاع اللعب هادئاً، مع محاولة الجزيرة الخروج بالنقاط الكاملة، دون مغامرة هجومية، فيما واصل العروبة الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

توغل تراولي مهاجم العروبة داخل المنطقة، ومرر كرة على «طبق من ذهب» إلى يونيسيس الذي سددها مباشرة، إلا أن المدافع أوكونور تصدى لتسديدته في توقيت حاسم أمام خط المرمى، لينقذ فريقه من هدف محقق.

ومن هجمة مرتدة، تعرض رامون ميريز لعرقلة داخل المنطقة، ليحصل على ضربة جزاء، نفذها كيبانو بنجاح، ليسجل الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.