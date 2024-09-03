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الرياضة

اعتماد تصميم المدينة الرياضية في الشارقة

اعتماد تصميم المدينة الرياضية في الشارقة
3 سبتمبر 2024 19:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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رفع عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باسم جميع الرياضيين في الإمارة الباسمة، بمناسبة اعتماد سموه لموقع المدينة الرياضية الجديدة في المنطقة الوسطى للإمارة والتي تشتمل على 4 مجمعات رياضية، ويتوسطها مدرج رئيس بمثابة أيقونة معمارية تحاكي قاعدته الكثبان الرملية وسقفه كجناحي الصقر، وذلك من خلال التصريح الذي أدلى به علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة، لبرنامج «الخط المباشر» في قناة الشارقة.
وأضاف عيسى هلال «أن صاحب السمو حاكم الشارقة أثلج صدور جميع الرياضيين بهذه المدينة التي ستحقق إضافة نوعية لمنشآت دولة الإمارات ويؤهلها لتنظيم واستضافة أهم البطولات والدورات العالمية، عوضاً عن الاحتفالات والفعاليات المحلية والإقليمية كافة».
وأعرب رئيس المجلس الرياضي عن إعجابه بالتصميم الذي تم اعتماده للمدرج الرئيس، وقال إنه أيقونة تجمع بين التراث والحداثة بما يجسده من رموز البيئة الإماراتية وطبيعتها المميزة بالجبال والكثبان الرملية وأيضاً إرثها الحافل بتربية الصقور والصيد بها.
واختتم قائلاً: إن الأيادي البيضاء لسموه على الرياضة والرياضيين بوجه عام لا يمكن حصرها، والمدينة الجديدة ماهي إلا واحدة من مكارمه المستدامة ولا جدال على أنها ستحفزنا وتحفز الرياضيين لتحقيق المزيد والمزيد من المنجزات لرياضة الإمارات، ومن جانبنا في المجلس الرياضي سنواصل المضي على نهج سموه في الاهتمام بالألعاب والرياضات الجماعية والفردية كافة لبناء أجيال واعدة وقيادات قادرة على تحقيق كل الطموحات.

عيسى هلال
حاكم الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
الشارقة
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