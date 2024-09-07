دي بروين: يهتمون بالمال أكثر من اللاعبين!



نيقوسيا (أ ف ب)



قال النجم البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين، إن القيمين على الجدول المزدحم لمباريات كرة القدم الدولية، يهتمون بالمال أكثر من اللاعبين، بموازاة مخاوف متزايدة حول التأثير السلبي على صحة اللاعبين وأدائهم.

وارتفع عدد المشاركين في المسابقات الأوروبية الثلاث إلى 36 نادياً هذا الموسم، وبدأت الروابط الأوروبية الأعضاء في النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو»، بإجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي «الفيفا»، بشأن كأس العالم للأندية الموسعة إلى 32 فريقاً، والتي تستضيفها الولايات المتحدة في يونيو 2025.

وعما إذا كان قلقاً من ارتفاع عدد المباريات، قال ابن الثالثة والثلاثين للصحفيين على هامش مشاركة بلاده في دوري الأمم الأوروبية «المشكلة الحقيقية ستظهر بعد كأس العالم للأندية، سيكون هناك ثلاثة أسابيع فقط بين نهائي مونديال الأندية، وأول مباراة في الدوري الإنجليزي، لذا لدينا ثلاثة أسابيع فقط للراحة والتحضير لثمانين مباراة أخرى».

وكانت «فيفبرو» أفادت في يوليو أنها ستتقدم بشكوى إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بشأن روزنامة مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي تقرير، كشفت أن بعض اللاعبين يحصلون على 12% فقط من الراحة خلال السنة، نتيجة عدم منح منظمي المسابقات أولوية لصحة اللاعبين.

أضاف نجم مانشستر سيتي بطل إنجلترا «قد تكون الأمور على ما يرام هذا العام، لكن العام المقبل سيكون مليئاً بالمشكلات، حاولت رابطة اللاعبين في إنجلترا وروابط أخرى إيجاد حلول».

أردف صانع اللعب المميز «المشكلة أن اليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) والفيفا يواصلان إضافة المباريات ويمكننا التعبير عن مخاوفنا، لكن لم يتم التوصل إلى حلول، يبدو أن صوت المال أعلى من صوت اللاعبين».

وذكر تقرير صادر عن المركز الدولي للدراسات الرياضية أنه لا يوجد دليل واضح على ارتفاع حجم العمل لدى لاعبي النخبة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

أفاد مركز الأبحاث المستقل في سويسرا الذي تأسس عام 1995 في مشروع مشترك مع الفيفا، أن السيتي حامل لقب مونديال الأندية لعب نحو 63% من مبارياته في مسابقات محلية في موسم 2023-2024.

شكلت المباريات الودية 4.8% من مجمل مباريات السيتي، مباريات الفيفا 3.2% واليويفا 17.7%.