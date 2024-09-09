300 ألف دولار جوائز «دولية» الفجيرة للرماية الجبلية

الفجيرة (وام)

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلن نادي الفجيرة للرماية عن انطلاق بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية بنسختها الثانية في فبراير 2025 بعد النجاح الكبير الذي حققته نسختها الافتتاحية عام 2023، بالإضافة إلى إطلاق الموقع الرسمي للبطولة، وتقام البطولة في منطقة دبا الفجيرة على مدار ثمانية أيام ابتداءً من مطلع وتتضمن بيئات رماية حماسية وفعاليات جانبية شيّقة، عدا عن إتاحتها الفرصة للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلّابة للإمارة.

وتشهد البطولة الرئيسة، التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير، منافسات رماية الأطباق «سوبر سبورتينج» بإجمالي 240 طبق وجائزة إجمالية قدرها 300000 دولار، بالإضافة إلى 50000 دولار مخصصة لـ100 من أهداف «الفلاش» العشوائية.

وتقام التدريبات الرسمية لنسخة 2025 من البطولة خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير، وييتنافس المشاركون على رماية 50 طبقاً ضمن منافسات السبورتينج الإنجليزي بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 40.000 دولار موزعة على أربع فئات، وسيقام حفل الافتتاح في الـ4 فبراير، بينما تُختتم المنافسة بحفل توزيع الجوائز في 8 فبراير 2025.

كما تضم المنافسات الرئيسة، التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير، 24 منصة رمي تم تزويد كلّ منها بستة آلات لرمي الاطباق وعشرة أهداف في كل منصة، بما في ذلك الأهداف الفردية والزوجية، وعلى مدار الأيام الأربعة للمنافسات الرئيسة سيتم التنافس لرماية 240 هدفاً بمعدل 60 هدفاً يومياً، ويتم توزيع المشاركين في فرق مكونة من ستة لاعبين للمنافسة طوال فترة البطولة.

وقال سيف الزحمي مدير البطولة إن البطولة، مستمدةً إلهامها من تقاليد الصيد الغنية في المنطقة وتراثها العريق، ويسعدنا الإعلان أيضاً عن إطلاق الموقع الإلكتروني للبطولة إيذاناً بعودة الحدث المرتقب مع العديد من الإضافات الجديدة في فبراير 2025، مشيراً إلى أن الحدث الفريد من نوعه يشكّل فرصة مهمة لتجربة ثقافة المنطقة النابضة بالحياة، ويشمل جوائز تزيد قيمتها على مليون درهم، إضافة للفعاليات الجانبية الحماسية، حيث تبشر المنافسات أيضاً بتجربة مميزة مع الالتزام بالحفاظ على البيئة من خلال استخدام ذخيرة ذات حشوات طبيعية قابلة للتحلل بنسبة 100 % وأهداف صديقة للبيئة. وتشهد نسخة 2025 من البطولة فعاليات جانبية متنوعة أبرزها أنشطة «بوول شوتس» والسبورتينج الانجليزي التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 7 فبراير.