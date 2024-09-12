كلاسيكو النصر والأهلي في واجهة الدوري السعودي



الرياض (أ ف ب)

تعود عجلة الدوري السعودي لكرة القدم إلى الدوران عقب النافذة الدولية بكلاسيكو مثير بين النصر وضيفه الأهلي، الجمعة، في افتتاح المرحلة الثالثة، حيث يسعى الهلال حامل اللقب إلى فوز ثالث توالياً أمام جاره الرياض السبت.

وتكتسي المرحلة أهمية كبيرة بالنسبة للممثلين الثلاثة للمملكة في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، كونها بروفة للجولة الأولى عندما يحل النصر ضيفاً على الشرطة العراقي الاثنين، والهلال على الريان القطري الثلاثاء، فيما يلعب الأهلي مع ضيفه برسيبوليس الإيراني الاثنين.

وتتجه الأنظار إلى ملعب الأول بارك في الرياض، مسرح القمة المبكرة بين النصر الخامس (4 نقاط) والأهلي الثامن (3 نقاط)، حيث يأمل الأول إلى مواصلة صحوته بعد فوزه الكبير على الفيحاء 4-1 في المرحلة الثانية، عقب تعثره المفاجئ في الافتتاح أمام الرائد (1-1)، ويطمح الثاني في استعادة التوازن، عقب خسارته امام الفتح 0-1.

ويخوض النصر المباراة في غياب سامي النجعي وأيمن يحيى، في حين لم يتأكد موقف نجم الأهلي الدولي الجزائري رياض محرز من المشاركة، بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده في تصفيات أمم افريقيا 2025.

وعزز الفريقان صفوفهما في الآونة الأخيرة، حيث ضم النصر الفرنسي محمد سيماكان والبرازيليين ويسلي وأنجيلو جابريال، فيما تعاقد الأهلي مع المهاجم الدولي الإنجليزي إيفان توني.

ويمني النصر النفس بتكريس عقدته للأهلي، كون الأخير فشل في الفوز عليه في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما، وتحديداً منذ موسم 2020-2021 عندما انتصر 2-1. كما يتفوق النصر في 96 مواجهة مباشرة في الدوري، بفوزه 36 مرة، مقابل 34 خسارة و26 تعادلاً.

ويعول النصر على المعنويات العالية لقائده وهدافه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رفع غلته من الأهداف الدولية إلى 901 هدف، عقب تسجيله هدفين مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية.

وعلى ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، يرصد الهلال حامل اللقب فوزه الثالث توالياً عندما يحل ضيفاً على جاره الرياض.

ويدخل الهلال الذي يتقاسم الصدارة مع القادسية والاتحاد والاتفاق، المباراة متسلحاً بالقوة الضاربة وصفقاته القوية التي أبرمها في الأيام الأخيرة من الانتقالات الصيفية، بضم المدافع الدولي البرتغالي جواو كانسيلو على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، والبرازيلي ماركوس ليوناردو من بنفيكا البرتغالي، وخالد الغنام من الاتفاق، ومتعب الحربي من نادي الشباب.

وستشهد المباراة الظهور الأول لكانسيلو الذي تعاقد معه الهلال لتعويض رحيل مدافعه سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي، فيما يغيب الحربي بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مباراة السعودية أمام إندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

في المقابل، يأمل الرياض في الخروج بنتيجة إيجابية والحفاظ على سجله خالياً من الخسارة بعد تعادله مع الوحدة 3-3 وفوزه على الخلود 3-1.

من جهته، يبحث الاتحاد بقيادة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة، ومواطنه مدربه الجديد لوران بلان، عن فوزه الثالث توالياً عندما يستضيف الوحدة الأحد المقبل في ختام المرحلة.

ويفتقد الاتحاد خدمات لاعب وسطه الدولي الجزائري حسام عوار بسبب الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة مع منتخب بلاده، لكنه سيستفيد من خدمات وافده الجديد من أياكس أمستردام الدولي الهولندي ستيفن بيرخفين.

ويلتقي القادسية مع ضيفه الشباب في إحدى أبرز مباريات المرحلة.

ويأمل القادسية في مواصلة بدايته القوية في الدوري، معولاً على صفقاته الجديدة، أبرزها المهاجم الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ، والمدافع الإسباني ناتشو فرنانديس ومواطنه إيكر ألمينيا، والأوروغوياني ناهيتان نانديس، والأرجنتيني إيسيكييل فرنانديس، وحارس المرمى البلجيكي كون كاستيلز، والمكسيكي خوليان كينيونيس.

من جهته، يدخل الشباب اللقاء باحثاً عن انتصاره الثاني، عقب تغلبه على الخليج 1-0 بعد الهزيمة في الجولة الأولي أمام الاتفاق بالنتيجة ذاتها، مسلحاً بعودة جناحه الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو بعد تعافيه من الإصابة، بانتظار تعافي وافده الجديد الدولي المغربي المخضرم عبد الرزاق حمدالله.

وفي بقية المباريات، يلعب التعاون مع الخليج، وضمك مع الأخدود الجمعة، والفتح مع الاتفاق، والفيحاء مع الرائد السبت، والخلود مع العروبة الأحد.