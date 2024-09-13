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الرياضة

ريال مدريد يواجه سوسيداد بذكريات «مدرب المستقبل»!

ريال مدريد يواجه سوسيداد بذكريات «مدرب المستقبل»!
13 سبتمبر 2024 11:03

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يخوض ريال مدريد يوم السبت مواجهة قوية خارج الديار أمام ريال سوسيداد، تعيد له ذكريات لاعبه السابق تشابي ألونسو الذي يعتبر أحد أبرز من ارتدوا ألوان الفريقين، خلال مسيرته، ويعتبر المرشح الأوفر حظاً لتولي مسؤولية تدريب «البلانكوس» في المستقبل.
وصعد تشابي ألونسو عبر أكاديمية ريال سوسيداد، وتألق هناك مطلع الألفية الجديدة، وبعد رحلة في ليفربول الإنجليزي، عاد إلى الملاعب الإسبانية من بوابة ريال مدريد عام 2009، وحقق العديد من الألقاب، منها دوري أبطال أوروبا عام 2014.
وفيما يوجَد حالياً لاعبون في ريال سوسيداد سبق أن لعبوا في ريال مدريد، وأبرزهم الياباني تاكي كوبو، والإسباني ألفارو أودريوزولا، فإن من أشهر الأسماء السابقة التي مثلت الفريقين أيضاً، يبرز الدنماركي مارتن أوديجارد الذي انضم إلى ريال مدريد عام 2015، قبل اللعب على سبيل الإعارة مع سوسيداد في موسم 2020-2019.
كما أن الفرنسي ثيو هيرناندز لعب لريال مدريد، إلا أن ضيق وقت اللعب الذي حصل عليه، جعله ينضم إلى سوسيداد على سبيل الإعارة موسم 2019-2018، وتألق بشكل كبير، ما جعل ميلان الإيطالي يتعاقد معه.
إستيبان جرانيرو هو لاعب آخر لعب للناديين، وأيضاً سيرجيو كاناليس، وآسير إياراميندي وويليان خوسيه ودييجو لورينتي.

 

 

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