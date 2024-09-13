ساني يعود الى تشكيلة «البايرن»

برلين (أ ف ب)

يعود جناح بايرن ميونيخ لوروا ساني من الإصابة، خلال زيارة العملاق البافاري، لنادي هولشتاين كيل الصاعد حديثاً، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم السبت، حسب ما أشار مدربه البلجيكي فنسان كومباني.

وخضع إبن الـ 28 عاماً لجراحة في الفخذ، بعد كأس أوروبا 2024 التي خاض فيها جميع مباريات المنتخب الألماني.

وكان ساني قد بدأ الموسم الماضي على نحو رائع، مسجلاً ثمانية أهداف مع عشر تمريرات حاسمة، خلال النصف الأول من الموسم في الدوري.

لكنّ أداء نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق تراجع في النصف الثاني، فاكتفى بتمريرة حاسمة واحدة، بعد أن غاب عن العديد من المباريات بسبب إصابة.

استهل البايرن الموسم الحالي بانتصارين من مباراتين، حيث يسعى لاستعادة اللقب الذي خسره لمصلحة باير ليفركوزن الموسم الماضي.