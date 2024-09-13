السبت 14 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ساني يعود الى تشكيلة «البايرن»

ساني يعود الى تشكيلة «البايرن»
13 سبتمبر 2024 16:56

برلين (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
دورتموند يعزف «رباعية الصدارة»
كومباني: «البايرن» لا يفكر في «الخروج الصادم»

يعود جناح بايرن ميونيخ لوروا ساني من الإصابة، خلال زيارة العملاق البافاري، لنادي هولشتاين كيل الصاعد حديثاً، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم السبت، حسب ما أشار مدربه البلجيكي فنسان كومباني.
وخضع إبن الـ 28 عاماً لجراحة في الفخذ، بعد كأس أوروبا 2024 التي خاض فيها جميع مباريات المنتخب الألماني.
وكان ساني قد بدأ الموسم الماضي على نحو رائع، مسجلاً ثمانية أهداف مع عشر تمريرات حاسمة، خلال النصف الأول من الموسم في الدوري.
لكنّ أداء نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق تراجع في النصف الثاني، فاكتفى بتمريرة حاسمة واحدة، بعد أن غاب عن العديد من المباريات بسبب إصابة.
استهل البايرن الموسم الحالي بانتصارين من مباراتين، حيث يسعى لاستعادة اللقب الذي خسره لمصلحة باير ليفركوزن الموسم الماضي.

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
مبابي يضع سان جيرمان تحت «مقصلة العقوبات» في «استعراض القوة»!
الرياضة
مبابي يضع سان جيرمان تحت «مقصلة العقوبات» في «استعراض القوة»!
اليوم 10:31
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
الرياضة
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
اليوم 10:27
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
اقتصاد
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
اليوم 10:25
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
الرياضة
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
اليوم 10:12
أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
الرياضة
أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
اليوم 10:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©