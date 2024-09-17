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الرياضة

أجويرو: مبابي وحده لا يكفي الريال لحصد لقب «الأبطال»!

أجويرو: مبابي وحده لا يكفي الريال لحصد لقب «الأبطال»!
17 سبتمبر 2024 14:04

أنور إبراهيم (القاهرة)
قال النجم الأرجنتيني المعتزل سيرجيو أجويرو، الذي تألق لعشر سنوات مع مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أن ينهي مسيرته في برشلونة، إن توقيع الفرنسي كيليان مبابي لريال مدريد الإسباني، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، لا يضمن لـ «الملكي» الفوز بدوري الأبطال الأوروبي في نسخته الحالية، بعد أن فاز بها «البلانكوس» الموسم الماضي للمرة الخامسة عشرة في تاريخه «رقم قياسي».
وأضاف أجويرو: احتفاظ الريال بلقب البطولة ليس أمراً سهلاً على الإطلاق هذه المرة، حتى بعد ضم مهاجم من طراز عالمي مثل مبابي، وإن كان نجم «التانجو» لم يستبعد الريال من المنافسة على لقب النسخة الحالية.
وتابع أجويرو: أعتقد أنه من الممكن أن يكون مبابي الهداف القادم للدوري الإسباني «الليجا»، ولكن لاعباً بمفرده لا يمكنه صنع الفارق في بطولة بحجم دوري الأبطال، فالفريق كمجموعة هو الذي يصنع الفارق، مشيراً إلى أن هناك أندية كثيرة تأمل في نيل شرف الفوز بهذه البطولة، ومن المؤكد أنها سوف تقاتل من أجل تحقيق هذا الهدف.
واعترف أجويرو في تصريحاته التي نقلها موقع «جول العالمي» بنسخته الفرنسية، بأن النسخة الحالية للبطولة صعبة جداً بعد زيادة عدد الأندية المشاركة فيها «36 فريقاً»، وإضافة ملحق مباريات ذهاب وعودة تخوضها الفرق من الـ 9 إلى الـ 24 في الترتيب.
وعلق أجويرو قائلاً: سوف نرى كيف يحدث ذلك، لأن التغييرات في نظام البطولة كثيرة وجعلتها صعبة جداً، وليس من السهل التعود عليها سريعاً، وأثق في أننا سوف نحتاج لوقت طويل للحكم على هذا النظام الجديد في اللحظة المناسبة.
وكان أجويرو أعلن اعتزاله اللعب بسبب مشاكل في القلب، بينما كان لاعباً في برشلونة، حيث لم يشارك إلا في 4 مباريات فقط، وكان مروراً قصيراً ومؤلماً.
جدير بالذكر أن مبابي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، والهداف التاريخي لكأس العالم 2022، لم ينل شرف الفوز بدوري الأبطال على الإطلاق، سواء عندما كان لاعباً في موناكو، أو خلال 7 مواسم أمضاها مع باريس سان جيرمان، وإن كان وصل مع «الباريسي» إلى المباراة النهائية في نسخة 2020، ولكن بايرن ميونيخ الألماني انتزع كأس البطولة.

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