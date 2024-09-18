بيولي مدرباً للنصر السعودي موسمين مقابل 12 مليون يورو



الرياض (د ب أ)

اتفق نادي النصر السعودي مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، للإشراف على فريقه خلفاً للبرتغالي لويس كاسترو، الذي أقيل من منصبه مساء امس.

وأفادت أنباء صحفية رياضية سعودية بأن العقد الذي سيبرم مع المدرب الإيطالي سيكون لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث، دون الكشف عن التفاصيل المالية، وقالت إنه «من المنتظر أن يصل بيولي إلى الرياض اليوم لتسلم المهمة بشكل رسمي».

وبحسب صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، فإن المدرب الإيطالي سيتقاضى راتباً سنوياً مع النصر يقدّر بـ6 ملايين يورو، وهو ما يفوق راتبه السابق مع نادي ميلان بمليوني يورو، على اعتبار أن راتبه السابق 4 ملايين يورو سنوياً.

وكان ستيفانو بيولي قريباً من تدريب الاتحاد، بداية الموسم الحالي، بعد رحيل المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لكن في نهاية المطاف استقر النادي على تعيين الفرنسي لوران بلان.

وأعلنت إدارة نادي النصر إقالة مدربه كاسترو، بشكل رسمي، بعد النتائج المخيبة التي حققها الفريق في مطلع الموسم الحالي 2025-2024.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»: «قررت شركة نادي النصر رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاسترو، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق».

وكان «العالمي» قد تعادل مع الشرطة إيجابياً بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، بملعب المدينة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة.