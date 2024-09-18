«الكلاسيكو السعودي» قمة ساخنة في جولة «نحلم ونحقق»



الرياض (د ب أ)

تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، جولة «نحلم ونحقق»، والتي تتزامن مع احتفالات السعودية باليوم الوطني السعودي الـ 94 ووجّه وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة الرابعة بجولة «نحلم ونحقق»، إضافة للاحتفال في جميع المسابقات والمنافسات بمختلف الألعاب الرياضية الأخرى، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94.

وتشهد جولة «نحلم ونحقق» مباراة الكلاسيكو التي ستجمع الهلال والاتحاد مساء السبت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض. وتفتتح هذه الجولة غداً الخميس بـ3 مباريات، حينما يحل القادسية ضيفاً على الأخدود، فيما يلتقي العروبة مع الفتح، والوحدة مع الخلود.

وفي قمة مباريات الجمعة، يحل النصر ضيفاً على الاتفاق في لقاء مرتقب بالدمام، حيث يسعى أصحاب الأرض لمواصلة الانتصارات، واعتلاء الصدارة، انتظاراً لنتيجة الكلاسيكو الكبير بين الهلال والاتحاد. ويشارك الاتفاق كلاً من الهلال والاتحاد في صدارة الدوري بـ9 نقاط لكل منهم، وسيسعى أمام النصر لتعزيز موقعه في المقدمة والحفاظ على «العلامة الكاملة».

في المقابل، فإن النصر يدخل اللقاء وسط ظروف صعبة يعيشها الفريق، بعد إقالة مدربه البرتغالي لويس كاسترو من منصبه، بعد التعثر أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة، فضلاً عن خسارة 4 نقاط في أول 3 جولات بدوري روشن، وتولي الإيطالي ستيفانو بيولي تدريب الفريق.

ويأمل النصر في العودة من الدمام بالنقاط الثلاث لاستعادة توازنه، والبقاء قريباً من أصحاب الصدارة. وتختتم السبت الدولة بإقامة 3 مباريات، إذ يستقبل الشباب ضيفه التعاون، فيما يحل الرياض ضيفاً على الرائد، وفي ختام المنافسات تتجه الأنظار صوب الكلاسيكو المرتقب بين الهلال والاتحاد.

ويدخل الشباب لقاء التعاون منتشياً بانتصارين متتاليين، آخرهما فوزه الثمين على مضيفه القادسية الذي ألحق به أول خسارة هذا الموسم، ليرتقي إلى المركز السادس برصيد 6 نقاط. وبفارق الأهداف يأتي التعاون خامساً، وهو ما سيزيد من إثارة اللقاء الذي سيسعى من خلاله كلا الفريقين لخطف النقاط الثلاث، للاقتراب من أصحاب الصدارة.

ويستقبل الرائد ضيفه الرياض، بحثاً عن الفوز الثاني على التوالي، حيث سيدخل اللقاء بدفعة معنوية كبيرة، إثر الفوز بخماسية على الفيحاء في الجولة الماضية، فيما تلقى الرياض خسارته الأولى هذا الموسم أمام الهلال بثلاثية ليتراجع إلى المركز العاشر برصيد 4 نقاط، ويأمل في استعادة توازنه، والعودة من القصيم بنتيجة إيجابية. وتتجه الأنظار صوب الكلاسيكو الكبير بين الهلال والاتحاد في قمة تترقبها الجماهير السعودية والعربية، لاسيما أن الفريقين يتنافسان على صدارة الترتيب.

وبفارق هدف وحيد خطف الاتحاد صدارة الدوري من الهلال، بعد الجولة الثالثة، بفضل فوزه الكبير على الوحدة بنتيجة 7/ 1 ليوجه إنذاراً شديداً للهلال الذي رد بدوره بفوزه الآسيوي على الريان القطري بثلاثية مقابل هدف، ليدخل الفريقان اللقاء، وهما في كامل الجاهزية لتقديم كلاسيكو كبير.