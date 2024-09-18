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الرياضة

روما يعلن رحيل مدربه دي روسي!

روما يعلن رحيل مدربه دي روسي!
18 سبتمبر 2024 11:47

روما (أ ف ب)
أقال نادي روما الإيطالي مدربه ونجم وسطه السابق دانييلي دي روسي بسبب سوء النتائج مطلع الموسم الحالي.
ولم يحقق فريق العاصمة أي فوز في أربع مباريات في الدوري المحلي (3 تعادلات وخسارة)، ليحتل المركز السادس عشر، بفارق نقطتين عن القاع.
وكتب روما في موقعه الرسمي أنه أعفى دي روسي من مهام تدريب الفريق الأول، ويأتي قرار النادي في مصلحة الفريق، والعودة إلى المسار المطلوب في أسرع وقت ممكن فيما لا يزال الموسم في مراحله المبكرة.
وتابع النادي أنه سيعلن في وقت لاحق عن جهازه الفني الجديد.
ويُعدّ دي روسي (41 عاماً) من اللاعبين التاريخيين للنادي، إذ حمل ألوانه كلاعب وسط بين 2001 و2019 محرزاً معه لقب الكأس مرتين.
عيّنه الفريق مدرباً في يناير الماضي حتى نهاية الموسم، بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، وفي يونيو الماضي، أعلن تمديد عقده حتى 2027.

 

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