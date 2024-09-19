جوف تنفصل عن جيلبرت!

نيويورك (أ ف ب)



أنهت نجمة التنس الأميركية كوكو جوف المصنّفة سادسة عالمياً، ومدربها براد جيلبرت تعاونهما، وفقا لما أعلنا عبر منصة «إكس».

وجاء قرار جوف البالغة 20 عاماً، بإنهاء تعاون دام 14 شهراً، بعد سلسلة من النتائج السيئة هذا الصيف.

خرجت الأميركية من ثمن نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، كما الألعاب الأولمبية في باريس، دورة تورونتو الألف نقطة، بالإضافة إلى بطولة الولايات المتحدة، آخر بطولات «الجراند سلام»، إلى جانب خروجها من الدور الأول في دورة سينسيناتي الألف نقطة.

وقالت جوف عبر حسابها «شكرا براد، لقد عشنا تجربة مذهلة، وأتمنى لك الأفضل في المستقبل»، وذلك بعد أن تراجعت في الترتيب العالمي من المركز الثاني في يونيو إلى السادس.

بدوره، نشر جيلبرت «شكراً لكوكو جوف، ولكل فريقها على صيف 2023 الرائع «الذي شهد فوزها ببطولة الولايات المتحدة»، وعلى الجهود المذهلة التي بذلها الفريق خلال 14 شهراً».

قبل صيف 2024 المخيب للآمال، نجحت جوف في النصف الأول من هذا العام في الوصول إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ورولان جاروس، مما جعلها تتقدم إلى المركز الثاني عالمياً في بداية يونيو.

ويُعد جيلبرت البالغ 63 عاماً، لاعباً متميزاً في شبابه، وقبل مسيرته التدريبية، إذ وصل إلى ربع نهائي فلاشينج ميدوز عام 1987 وويمبلدون في 1990، وهو العام الذي حقق فيه أفضل ترتيب في مسيرته، وهو الرابع عالمياً.