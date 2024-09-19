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الرياضة

تأجيل «السوبر المصري» في أبوظبي

تأجيل «السوبر المصري» في أبوظبي
19 سبتمبر 2024 11:15

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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علمت «الاتحاد» أنه تم الاستقرار على تأجيل «السوبر المصري» التي كان من المقرر إقامتها في العاصمة أبوظبي من 17 إلى 21 أكتوبر المقبل.
ويشارك في البطولة الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز بطل الكأس، والزمالك بـ «الكارت الذهبي»، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.
وتعد ارتباطات منتخب مصر الذي يخوض مباراة موريتانيا 15 أكتوبر السبب الرئيس وراء تأجيل «السوبر»، لاسيما أن الفاصل الزمني بين المباراة وانطلاقة «السوبر» يومين فقط، وهو ما يعني عدم حصول اللاعبين على راحة، خاصة أن المباراة خارج مصر، والفرق المشاركة في «السوبر» تضم عدداً كبيراً من الدوليين.
وجار تحديد الموعد الجديد للبطولة، بالتنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي الذي يستضيف الحدث، وهناك اتجاه لإقامتها في ديسمبر المقبل، ولكن لم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الموعد الجديد.

 

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