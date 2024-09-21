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الرياضة

المرزوقي بطل «شوط الفحول» في كأس العالم للخيول الصغيرة

المرزوقي بطل «شوط الفحول» في كأس العالم للخيول الصغيرة
21 سبتمبر 2024 20:32

 
بروكسل (وام)

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حقق الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي إنجازاً جديداً لفروسية الإمارات، بعد فوزه على صهوة «إنجوي دي لا ميور» للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، بالمركز الأول، في شوط بطولة العالم للفحول لقفز الحواجز، ضمن بطولة العالم للخيول الصغيرة فئات 5، و6، و7 سنوات.
وأظهر المرزوقي مستوى متميزاً خلال المنافسات، بعدما أنهى الجولتين الأولى والثانية من دون أخطاء، وشارك في جولة التمايز مع أبطال العالم، وتصدر المنافسة بجدارة كبيرة.
وتستضيف مدينة لاناكن البلجيكية، البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة عالمية كبيرة، وتختتم يوم الأحد بتتويج الفائزين في الفئات المختلفة.
وتوجه المرزوقي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه لرياضة الفروسية في الإمارات، ولسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، على اهتمامه بفرسان قفز الحواجز في مسيرة المنافسة على الألقاب.
وقال إن رعاية ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، كانت السبب الرئيسي في وصول فرسان قفز الحواجز إلى مرحلة التنافسية العالمية.
يذكر أن المرزوقي «21 عاماً» حقق العديد من الإنجازات، خلال مسيرته في رياضة قفز الحواجز، من أبرزها فضية أولمبياد الشباب 2018 في الأرجنتين، إلى جانب فضية وبرونزية الفردي والفرق في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية في هانجتشو الصينية، إضافة إلى التأهل التاريخي إلى أولمبياد باريس في المنافسات التأهيلية بالعاصمة القطرية الدوحة 2023، وأنهى مشاركته الأولمبية ضمن أفضل 19 فارساً وفارسة في العالم من بين 75 مشاركاً ومشاركة.

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الفروسية
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