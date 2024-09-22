فلاح بن زايد يعتمد أجندة بطولات «غنتوت للبولو» للموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أجندة النادي للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، والتي تضمنت 14 فعالية رياضية ومجتمعية، اعتباراً من يوم الخميس 24 أكتوبر المقبل، وحتى ختام النشاط يوم 22 مارس 2025.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة مميزه من نجوم البولو المحلي والدولي، الذين أسهموا خلال الفترة الماضية في تطور اللعبة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، انطلاقاً من موطن البولو الإماراتي «نادي غنتوت»، الذي تأسس في التسعينات وفق رؤية هادفة أدت لانتشار اللعبة.

وأشاد سمو رئيس النادي بالإيجابيات التي تحققت في الموسم المنصرم، متمنياً انطلاقة قوية متميزة مواصلة لمسيرة النادي العريق، موجهاً الشكر لكل من أسهم في دعم مسيرة النادي، ومتمنياً أن يتواصل الجهد والعطاء بما يدعم الرياضة الإماراتية بشكل عام ورياضة البولو المتطورة على وجه الخصوص استثماراً لاهتمام ودعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة.

وأشار سموه إلى أن فعاليات الموسم الجديد تم تحديدها بشكل دقيق بالتنسيق مع مختلف الفعاليات، بما يسهم في تقديم كوكبه من الصاعدين الذين يشكلون إضافة حقيقية للبولو الاماراتي.

ووجه سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، لجهوده ورعايته لقطاع الشباب والرياضة في إماره أبوظبي، مما أسهم في اتساع قاعدة المشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية والمجتمعية، كذلك مساهمة العديد من الجهات والشركات الوطنية والبيوت التجارية على مستوى الدولة في دعم هذا القطاع، ومن بينها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتشهد انطلاقة أجنده نادي غنتوت في موسمه الجديد، إقامة بطولة التصنيف المنخفض للبولو (2 - 4 هاند يكاب) بهدف اكتشاف المواهب وصقلها، فيما يقام مهرجان كأس البولو الوردي (بينك بولو)، يوم السبت 9 نوفمبر، وستكون الفعالية الثالثة بإقامة كأس الاتحاد للبولو، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر المقبل بتصنيف (4- 6 هاند يكاب).

وتشهد الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل، إقامة البطولة السنوية الرابعة على كأس سلطان بن زايد للبولو بمشاركة فئة (6 - 8 هاند يكاب).

وخصص يوم 14 ديسمبر المقبل موعداً لمهرجان البولو البريطاني السنوي، الذي يقام في كبرى عواصم العالم، ويتجدد خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر موعد بطولة العام الجديد 2025 بتصنيف (4 - 6 هاند يكاب).

ويفتتح النادي السنة الجديدة يوم 11 يناير المقبل بإقامة مباراة البولو الخيرية السنوية، التي يعود ريعها لصالح الهلال الأحمر الإماراتي، وتشهد الفترة من 13 إلى 18 يناير إقامة بطولة الميدالية الذهبية للبولو لفئة (4 - 6 هاند يكاب).

وفي 27 يناير، سيكون عشاق البولو على موعد مع انطلاقة بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو، التي يحرص النادي تنظيمها بمستوى احترافي، والتي تشهد مشاركة استثنائية مميزة من نجوم اللعبة من مختلف بلدان العالم، تستمر حتى 8 فبراير بتصنيف (8 - 10 هاند يكاب)، وتعقبها بطولة التصنيف المنخفض الثانية لمستوى (4 - 6 هاند يكاب).

ويتجدد الموعد في 22 فبراير بإقامة يوم الأمل الخيري المجتمعي للبولو، وفي الفترة من 3 إلى 15 مارس تقام بطولة غنتوت الدولية للبولو بمستوى (Goal 20)، وهي ذات خصوصية تنافسية.

كما يتضمن البرنامج إقامة بطولة الصحراء المستحدثة للبولو بتصنيف (8 - 10 هاند يكاب)، بينما يختتم النادي برنامجه السنوي بإقامة بطولة (كأس العيد) للبولو بمستوى (4-6 هاند يكاب) وذلك في الفترة من 18 إلى 22 مارس مسكاً لختام موسم نادي غنتوت للبولو.