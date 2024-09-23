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الرياضة

قرعة متوازنة لدوري أبطال الخليج للأندية

قرعة متوازنة لدوري أبطال الخليج للأندية
23 سبتمبر 2024 21:06

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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وضعت قرعة بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، والتي سُحبت بالعاصمة القطرية الدوحة، النصر ممثل الإمارات ضمن «المجموعة الأولى»، إلى جانب دهوك العراقي، ظفار العُماني، وأهلي صنعاء اليمني، فيما ضمت «المجموعة الثانية» العربي القطري، الاتفاق السعودي، الرفاع البحريني، والقادسية الكويتي.
وتُلعب «بطولة دوري أبطال الخليج للأندية»، في حلّتها الجديدة، خلال الفترة من 23 أكتوبر 2024 إلى 15 أبريل 2025، بمشاركة 8 أندية.
وخصص «الاتحاد الخليجي لكرة القدم» جوائز مالية كبيرة للبطولة، حيث يحصد الفائز باللقب على 3 ملايين دولار، مقابل مليون دولار للوصيف، كما تم تخصيص جوائز فردية، لأفضل لاعب، وأفضل حارس، وهداف البطولة بمبلغ 50 ألف دولار لكل فائز.
ويحصل كل نادٍ مشارك على 300 ألف دولار، ومكافأة إضافية بقيمة 100 ألف دولار في حال الوصول إلى نصف النهائي.
ويمنح الاتحاد الخليجي مكافآت مالية للسفر والمباريات الخارجية بقيمة 30 ألف دولار عن كل مباراة خارج أرض الفريق، ومكافأة 30 ألف دولار لكل انتصار خلال البطولة.

كأس الخليج
النصر
الإمارات
الدوحة
قطر
دهوك
ظفار
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