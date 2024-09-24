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الرياضة

لاعب «الفرسان» السابق في قائمة منتخب البرازيل

لاعب «الفرسان» السابق في قائمة منتخب البرازيل
24 سبتمبر 2024 15:15

 
علي معالي (أبوظبي)
أصبح إيجور جيسوس لاعب فريق شباب الأهلي السابق، وبوتافوجو البرازيلي حالياً في قائمة هجوم «السامبا»، حيث اختاره دوريفال جونيور مدرب المنتخب، ضمن قائمة أعلنها تضم 50 لاعباً، استعداداً لمواجهة تشيلي وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026، وستكون المباراة الأولى أمام تشيلي 10 أكتوبر المقبل.
ونجح إيجور منذ أن انتقل للدوري البرازيلي يؤكد جدارته مع فريقه الجديد، حيث شارك في 11 مباراة، منها 7 بشكل أساسي، بواقع 674 دقيقة، وسجل 4 أهداف، ويتصدر فريقه حالياً قمة الدوري البرازيلي برصيد 56 نقطة بعد 27 جولة، متقدماً على بالميراس بفارق 3 نقاط.
وكان أيجور جيسوس (23 عاماً)، قد انتقل لصفوف شباب الأهلي موسم 2020- 2021، وسجل في موسمه الأول 12 هدفاً في 24 مباراة، وفي الموسم التالي تعرض لإصابة حرمته من المشاركة إلا في 6 مباريات فقط، سجل خلالها هدفان، وفي الموسم الثالث سجل 6 أهداف في 17 مباراة، وفي موسمه الرابع والأخير مع «الفرسان» شارك في 19 مباراة، وسجل 14 هدفاً.

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