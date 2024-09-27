السبت 28 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قائمة البرازيل لتصفيات «مونديال 2026»

قائمة البرازيل لتصفيات «مونديال 2026»
27 سبتمبر 2024 23:49

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الصين تعلن عن «خطة» لإيجاد تسوية سياسية لأزمة أوكرانيا
آمنة الضحاك تستعرض إنجازات الإمارات الزراعية في اجتماعات وزراء مجموعة العشرين


استدعى المدرب البرازيلي دوريفال جونيور، الظهيرين فاندرسون وأبنر إلى قائمة المنتخب لمواجهتي تشيلي وبيرو في أكتوبر المقبل، ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم.
وتم استدعاء أبنير (24 عاماً) مدافع ليون الفرنسي للمرة الأولى، بينما سبق لفاندرسون (23 عاماً) الذي يدافع عن ألوان مواطنه موناكو أن ارتدى قميص منتخب «راقصي السامبا» في مباراتين العام الماضي.
كما تضم تشكيلة أبطال العالم خمس مرات مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي ماركينيوس، في حين يغيب زميله لوكاس بيرالدو عن القائمة، علماً أنه جلس على مقاعد البدلاء خلال المباراتين الأخيرتين لـ «السيليساو» في الفوز على الإكوادور 1-0 والخسارة أمام باراجواي بالنتيجة ذاتها.
في الهجوم، استدعى دوريفال جونيور مرة أخرى ثلاثي ريال مدريد الإسباني (فينيسيوس جونيور ورودريجو وإندريك)، بالإضافة إلى رافينيا العائد، المتألق مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني هذا الموسم، وجابريال مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي).
وستحاول البرازيلي أن تعود إلى سكة الانتصارات في الجولتين التاسعة والعاشرة توالياً، عندما تحلّ ضيفة في سانتياجو على تشيلي في العاشر من أكتوبر، وثم على أرضها في برازيليا أمام بيرو بعد 5 أيام.
ويأمل المنتخب البرازيلي أن ينفض غبار تعرضه لأربع هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة خلال هذه التصفيات، حيث يحتل المركز الخامس برصيد عشر نقاط، متقدما بفارق نقطة عن باراجواي السابعة. في حين تتصدر الأرجنتين المجموعة المشتركة برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن كولومبيا وثلاث عن أوروجواي.
وهنا التشكيلة:
لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، بينتو (النصر السعودي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)
للدفاع: دانيلو وبريمير (يوفنتوس الإيطالي)، أبنر (ليون)، فاندرسون (موناكو)، جيليرمي أرانا (أتلانتا مينيرو)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد)، جابريال ماجاليايس (أرسنال الإنجليزي)
للوسط: أندريه (ولفرهامبتون الإنجليزي)، برونو جيمارايس (نيوكاسل الإنجليزي)، جيرسون (فلامينجو)، لوكاس باكيتا (وستهام الإنجليزي)
للهجوم: إندريك (ريال مدريد)، لويز هنريكي (بوتافوجو)، فينيسيوس جونيور ورودريجو (ريال مدريد)، سافينيو (مانشستر سيتي)، إيجور جيزوس (بوتافوجو)، جابريال مارتينيلي (أرسنال)، رافينيا (برشلونة).

تصفيات كأس العالم
البرازيل
تشيلي
بيرو
الأرجنتين
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تدمر المقر الرئيسي لـ«حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية
اليوم 01:10
عمال أوكرانيون يزيلون الحطام في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين تعلن عن «خطة» لإيجاد تسوية سياسية لأزمة أوكرانيا
اليوم 01:10
أسرة نازحة في مركز إيواء مؤقت للأونروا بغزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا بديل لـ«الأونروا» ويجب دعمها فوراً
اليوم 01:10
سيارة أحرقها مستوطنون في قرية جيت قرب قلقيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
12 دولة غربية تعرب عن قلقها من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة
اليوم 01:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©