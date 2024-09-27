قائمة البرازيل لتصفيات «مونديال 2026»

ريو دي جانيرو (أ ف ب)



استدعى المدرب البرازيلي دوريفال جونيور، الظهيرين فاندرسون وأبنر إلى قائمة المنتخب لمواجهتي تشيلي وبيرو في أكتوبر المقبل، ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم.

وتم استدعاء أبنير (24 عاماً) مدافع ليون الفرنسي للمرة الأولى، بينما سبق لفاندرسون (23 عاماً) الذي يدافع عن ألوان مواطنه موناكو أن ارتدى قميص منتخب «راقصي السامبا» في مباراتين العام الماضي.

كما تضم تشكيلة أبطال العالم خمس مرات مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي ماركينيوس، في حين يغيب زميله لوكاس بيرالدو عن القائمة، علماً أنه جلس على مقاعد البدلاء خلال المباراتين الأخيرتين لـ «السيليساو» في الفوز على الإكوادور 1-0 والخسارة أمام باراجواي بالنتيجة ذاتها.

في الهجوم، استدعى دوريفال جونيور مرة أخرى ثلاثي ريال مدريد الإسباني (فينيسيوس جونيور ورودريجو وإندريك)، بالإضافة إلى رافينيا العائد، المتألق مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني هذا الموسم، وجابريال مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي).

وستحاول البرازيلي أن تعود إلى سكة الانتصارات في الجولتين التاسعة والعاشرة توالياً، عندما تحلّ ضيفة في سانتياجو على تشيلي في العاشر من أكتوبر، وثم على أرضها في برازيليا أمام بيرو بعد 5 أيام.

ويأمل المنتخب البرازيلي أن ينفض غبار تعرضه لأربع هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة خلال هذه التصفيات، حيث يحتل المركز الخامس برصيد عشر نقاط، متقدما بفارق نقطة عن باراجواي السابعة. في حين تتصدر الأرجنتين المجموعة المشتركة برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن كولومبيا وثلاث عن أوروجواي.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، بينتو (النصر السعودي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)

للدفاع: دانيلو وبريمير (يوفنتوس الإيطالي)، أبنر (ليون)، فاندرسون (موناكو)، جيليرمي أرانا (أتلانتا مينيرو)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد)، جابريال ماجاليايس (أرسنال الإنجليزي)

للوسط: أندريه (ولفرهامبتون الإنجليزي)، برونو جيمارايس (نيوكاسل الإنجليزي)، جيرسون (فلامينجو)، لوكاس باكيتا (وستهام الإنجليزي)

للهجوم: إندريك (ريال مدريد)، لويز هنريكي (بوتافوجو)، فينيسيوس جونيور ورودريجو (ريال مدريد)، سافينيو (مانشستر سيتي)، إيجور جيزوس (بوتافوجو)، جابريال مارتينيلي (أرسنال)، رافينيا (برشلونة).