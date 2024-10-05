طرحها للبيع رسمياً.. تعرف على أسعار تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في «السوبر» بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



طرح مجلس أبوظبي الرياضي تذاكر مباريات كأس السوبر المصري التي تقام في ضيافة الإمارات من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وتكتسب مواجهات السوبر المصري بشكله الجديدة أهمية كبيرة، خاصة في ظل رغبة الأندية الأربعة بالمنافسة على اللقب، وتقديم مستوى متميز، بينما تتراوح أسعار التذاكر من 30 درهماً أي ما يعادل «390 جنيها مصريا» إلى 263 درهماً ما يعادل «3419 جنيها مصريا» تقريباً.

وتم طرح تذاكر المباريات عبر الرابط التالي:

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يلعب الزمالك أمام بيراميدز على استاد آل نهيان بنادي الوحدة 20 أكتوبر الجاري، بينما يلعب الأهلي على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في نفس اليوم أمام سيراميكا، ويلتقي الفائزان 24 أكتوبر على استاد محمد بن زايد في النهائي، ويلعب الخاسران على المركز الثالث في استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نفس اليوم.