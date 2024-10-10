سيتي يهزم برشلونة في أول ظهور بـ «دوري أبطال أوروبا»



علي معالي (أبوظبي)

نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على برشلونة 2- 0 بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا للسيدات، وأقيمت المباراة بمانشستر، وجاء الفوز عن طريق نعومي لازيل (20 عاما)، والجامايكية خديجة شاو(27 عاما) في الدقيقتين 66، و77.

وبالنتيجة، يُرسل مانشستر سيتي رسالة واضحة إلى منافسيه في دوري أبطال أوروبا للسيدات بفوزه وتألقه اللافت على برشلونة وإنهاء مسيرة العملاق الإسباني الخالية من الهزائم، سجلت المدافعة الشابة نعومي لايزيل هدفها الأول لتضع سيتي في المقدمة بشكل مفاجئ، قبل أن تمنح خديجة شو التألق للسيتي الهدف الثاني قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة.

وكان برشلونة قد حقق فوزاً في 15 مباراة، منذ أبريل الماضي، وواجه برشلونة تحدياً كبيراً من جانب لاعبات مانشستر سيتي، في ملعب امتلأ بالجماهير التي ظلت مساندة لفريقها من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 96.

وفريق برشلونة للسيدات له تاريخه الأوروبي لفوزه بدوري أبطال أوروبا للسيدات ثلاث مرات، وسجل 18 هدفاً في مباراتين بالدوري قبل لقاء الـ «سيتي».

ويتقاسم سيتي صدارة المجموعة الرابعة بعد المباراة الافتتاحية مع فريق هاماربو السويدي، ويلتقي الأربعاء المقبل مع سانت بولتن النمساوي بالنمسا.