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الرياضة

الكاميرون إلى نهائيات كأس أفريقيا

الكاميرون إلى نهائيات كأس أفريقيا
14 أكتوبر 2024 20:01

 
نيقوسيا (أ ف ب)

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ضمنت الكاميرون تأهلها إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة عام 2025 في المغرب، وذلك بعد فوزها على كينيا 1-0 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.
وبهدف سجله البديل بوريس إينو تاكانج في الدقيقة 63، حققت الكاميرون فوزها الثالث في أربع مباريات، ورفعت رصيدها إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن زيمبابوي الثانية التي تلعب مع ناميبيا الأخيرة «من دون نقاط»، و6 نقاط عن كينيا الثالثة.
وبما أنها فازت على كينيا ذهاباً أيضاً بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية، حصلت الكاميرون، الفائزة باللقب القاري خمس مرات آخرها عام 2017، على أفضلية المواجهتين المباشرتين مع منافستها، ما يعني أنها حتى لو خسرت مباراتيها الأخيرتين، لن تكون كينيا قادرة على حرمانها من التأهل، في حال فازت بدورها بمباراتيها.
ويتأهل إلى النهائيات متصدر ووصيف كل من المجموعات الـ12، ولحقت الكاميرون بالتالي ببوركينا فاسو التي تأهلت عن المجموعة الثانية عشرة.
وانضمت بوركينا فاسو والكاميرون إلى المغرب المضيف الذي يخوض رغم ذلك هذه التصفيات من أجل البقاء في الأجواء التنافسية.

 

كأس أمم أفريقيا
الكاميرون
المغرب
كينيا
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