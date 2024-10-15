«الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية» تُدشن منافساتها في أبوظبي

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية، نظمت الجمعية، بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية، التي انطلقت منافساتها بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي، وتستمر على مدار 3 أيام بمشاركة مجموعة كبيرة من الخيول العربية.

وشهدت منافسات اليوم تصدر المهرة «ع ج سندالة» لمربط عجمان، لفئة المهرات عمر سنة، حيث حققت 92.20 نقطة، تلتها في المركز الثاني «شولة الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، وحصلت على 91.80 نقطة، فيما حلت ثالثة «إم كيه غزل» لمحسن عمارة، وحققت 91.30 نقطة.

وأحرزت «إي إس غندورة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، المركز الأول لفئة المهرات عمر سنتين، محققة 91.30 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «أيه إل رجوة» لعلان محمد علان، مسجلة 91.20 نقطة، فيما حلت ثالثة «الأريام عبور» لإسطبلات الأريام، وحصلت على 91.00 نقطة.

بدأت فعاليات اليوم الأول للبطولة بفئة المهرات في عمر سنة، ثم فئة المهرات بعمر سنتين التي تم تقسيمها إلى قسمين «أ»، و«ب»، وفئة 3 سنوات، وتقام فئة الأفراس عمر 4 إلى 6 سنوات وهي أيضاً مقسمة إلى قسمين «أ»، و«ب»، ثم فئة الأفراس عمر7 سنوات وما فوق، ثم أشواط الخيول الذكور بفئة الأمهار عمر سنة، والأمهار عمر سنتين.

وتبدأ فعاليات اليوم الختامي للبطولة، بفئة الأمهار بعمر 3 سنوات، تعقبها فئة الفحول عمر 4 إلى 6 سنوات، وتختتم المنافسات التأهيلية بفئة الفحول عمر 7 سنوات وما فوق.

ويتم التحكيم في البطولة من خلال 5 أنظمة أساسية موضوعية معتمدة في التقييم، تشمل الهوية العربية، والرأس والعنق، والجسم، والقوائم، والحركة، وتتأهل الخيول الحائزة على المركزين الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية، للمشاركة في بطولات المهرات والأمهار عمر سنة، والمهرات والأمهار عمر 2 و3 سنوات، والأفراس والفحول، لإحراز لقب البطل الذهبي والفضي والبرونزي

.ويشتمل برنامج الموسم 2024-2025 لعروض جمال الخيل العربية، الذي تنظمه وتشرف عليه جمعية الإمارات للخيول العربية، على 13 بطولة، من بينها 5 بطولات دولية، إضافة إلى مزادات الشارقة وعجمان ومربط دبي للخيل العربية، ويختتم في السادس من أبريل 2025.