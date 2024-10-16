اتحاد الفروسية يعتمد أجندة الموسم الجديد



دبي (وام)

اعتمد اتحاد الفروسية والسباق أجندة الموسم الجديد 2024 - 2025 في قفز الحواجز، والقدرة والتحمل، والترويض والتقاط الأوتاد إلى جانب تجديد عقد رعاية لونجين لموسم آخر، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرابع مساء أمس في دبي برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي والذي وافق فيه على مشاركة منتخب قفز الحواجز في بطولتي مصر وقطر الدوليتين علاوة على الميزانية التشغيلية للموسم الجديد، وجدول المسابقات بإشراف الاتحاد، والتنسيق مع الأندية والجهات التي تشرف على رياضة قفز الحواجز.

وأكد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد أنه تم استعرض الاستعدادات لاستضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في إمارة أبوظبي خلال نوفمبر المقبل بمشاركة رؤساء اتحادات 137 دولة وبحث التحضيرات للاجتماع واللجان المعنية بالحدث في الاستقبال والتنسيق، بما يتماشى مع مكانة دولة الإمارات العالمية في استضافة البطولات والفعاليات الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المستدامة لتمكين أبناء دولة الإمارات وتأهيلهم وفق أفضل الممارسات المهنية والدولية في مجال التحكيم لمواكبة النمو الكبير الذي تشهده رياضة الفروسية في دولة الإمارات وبما يتماشى مع استراتيجية التطور.

حضر الاجتماع ناعمة المنصوري نائب الرئيس، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام، وسلطان محمد اليحيائي رئيس لجنة قفز الحواجز، وعلي مصبح الكعبي رئيس لجنة الترويض، وأمل الصايغ رئيس لجنة التسويق، وخليل إبراهيم رئيس لجنة القدرة، ومطر اليبهوني، وأحمد عبدالرحمن الشرفاء، وراشد ناصر آل علي، ومحمد سيف الحبسي، أعضاء مجلس الإدارة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي، وعبدالله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعدنان الصيادي رئيس قسم تقنية المعلومات، ومعاذ العقربي السكرتير التنفيذي مقرر مجلس الإدارة.