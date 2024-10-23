وفاة «الأسطورة المحبوب»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



تُوفي نجم لوس أنجلوس دودجرز السابق المكسيكي فرناندو فالنسويلا، أحد أكثر اللاعبين المحبوبين في تاريخ الرياضة، عن عمر 63 عاماً، حسب ما قال النادي المُنافس في الدوري الأميركي للبيسبول في بيان له.

وخاض الرامي المكسيكي 17 موسماً في الدوري الأميركي «أم أل بي» مع ستة أندية، لكنّ تجربته مع دودجرز كانت الأهم، خصوصاً لناحية دوره في فريق عام 1981 الذي هزم نيويورك يانكيز في السلسلة العالمية.

وعلى خلفية أدائه طوال ذلك الموسم والحماسة التي أحاطت به، عُرف حينها بـ «فرناندومانيا»، وأكسب النادي شعبية مكسيكية واسعة.

وقال رئيس نادي دودجرز، والرئيس التنفيذي ستان كاستن «بالنيابة عن نادي دودجرز، نعرب عن حزننا العميق على رحيل فرناندو». وتابع «إنه أحد اللاعبين الأكثر تأثيراً في تاريخ دودجرز».