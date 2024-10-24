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الرياضة

«الفروسية» يرصد 3 ملايين درهم جوائز لبطولة الإمارات لقفز الحواجز

«الفروسية» يرصد 3 ملايين درهم جوائز لبطولة الإمارات لقفز الحواجز
24 أكتوبر 2024 11:21

 
أبوظبي (وام)

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أعلن اتحاد الفروسية والسباق عن رصد جوائز مالية بقيمة 3 ملايين درهم لفرسان الإمارات المتنافسين على لقب بطولة الإمارات لقفز الحواجز، المقررة في ختام الموسم أبريل المقبل.
ويتنافس فرسان الإمارات في قفز الحواجز عبر 4 جولات تأهيلية، حيث تقام جولتان قبل انطلاقة البطولات الدولية، ومثلهما بعدها، ومجموع جوائزها مليونا درهم، بواقع 500 ألف درهم لكل مرحلة تأهيلية، بينما تبلغ جوائز المرحلة الخامسة والختامية مليون درهم للفرسان الفائزين.
وأكد سلطان محمد اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، ورئيس لجنة قفز الحواجز، أن هذه الجوائز، التي تُعد الأولى من نوعها، تمثل تشجيعاً للفرسان المواطنين، وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية، كما أن لها تأثيراً إيجابياً على الخيول، حيث تسهم في تركيز الفرسان على تحديد بطولات نوعية تضمن سلامة الخيول، والحفاظ عليها.
وقال إن الاتحاد حريص على تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة في الفروسية لكل الفئات العمرية على مستوى الدولة، بما يعزز بناء قدراتهم، ومنحهم فرصة المشاركة في البطولات المحلية، ومن ثم الانتقال إلى البطولات الإقليمية والدولية.

الإمارات
قفز الحواجز
اتحاد الفروسية والسباق
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