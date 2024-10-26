أكبر 10 نتائج في «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة



معتز الشامي (أبوظبي)



شهدت مباريات «الكلاسيكو» بين الريال وبرشلونة، على مر التاريخ، نتائج كبيرة قبل المواجهة المثيرة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن «الجولة الـ11» من «الليجا».

فيما جاءت أعلى نتيجة في تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في «الكلاسيكو» بجميع المسابقات، فوز «الملكي» على «البارسا» بنتيجة 11-1، ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 1942-1943، وانتصار الريال على برشلونة 8-2 في الدوري موسم 1934-1935.

نستعرض أكبر 10 نتائج في تاريخ «الكلاسيكو» بين الريال وبرشلونة

ريال مدريد 11-1 برشلونة «كأس الملك- موسم 1942- 1943»

ريال مدريد 8-2 برشلونة «الدوري الإسباني- موسم 1934-1935»

ريال مدريد 6-1 برشلونة «الدوري الإسباني- موسم 1949-1950»

ريال مدريد 5-0 برشلونة «الدوري الإسباني- موسم 1953-1954»

ريال مدريد 5-0 برشلونة «الدوري الإسباني- موسم 1994-1995»

برشلونة 5-0 ريال مدريد «الدوري الإسباني- موسم 2010-2011»

برشلونة 5-0 ريال مدريد «الدوري الإسباني- موسم 1993-1994»

برشلونة 5-0 ريال مدريد «الدوري الإسباني- موسم 1934-1935»

برشلونة 5-0 ريال مدريد «الدوري الإسباني- موسم 1944-1945»

برشلونة 5-0 ريال مدريد «الدوري الإسباني- موسم 1973-1974»