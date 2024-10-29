50 فارساً يتنافسون في البطولة الأولى لالتقاط الأوتاد بأبوظبي



أبوظبي (وام)



أعلن اتحاد الفروسية والسباق مشاركة 50 فارساً في بطولة بوذيب الأولى لالتقاط الأوتاد في الموسم الجديد 2024 - 2025 بأكاديمية بوذيب في أبوظبي، وتنطلق البطولة غداً وتختتم بعد غدٍ بمشاركة كبيرة من داخل الدولة وخارجها، بمنافسات عدة في فردي وفرق الرمح، والمعلقات، بالإضافة إلى حلقتين ووتد، وفردي وفرق السيف، والتتابع بالرمح.

وأكد راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الفروسية والسباق، تمديد إجراءات التسجيل للمشاركة في البطولة حتى الواحدة ظهراً الغد، تمهيداً لانطلاقة المنافسات في الخامسة عصراً، مشيراً إلى أن هناك 10 فرق أكملت إجراءات التسجيل عبر النظام الإلكتروني.