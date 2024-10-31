فيرمين لوبيز يمدد عقده مع برشلونة إلى 2029



لندن (د ب أ)



مدد فيرمين لوبيز، لاعب وسط برشلونة الإسباني لكرة القدم، عقده، ليظل مدافعاً عن ألوان الفريق الكتالوني حتى عام 2029.

ويتضمن العقد الجديد للاعب الشاب «21 عاماً» شرطاً جزائياً بقيمة 500 مليون يورو «542 مليون دولار».

ولعب لوبيز 6 مباريات مع برشلونة في الموسم الحالي، علماً بأنه شارك أساسياً في فوز الفريق 4-1 على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني الأسبوع الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك في الانتصار 4-صفر على ملعب الغريم التقليدي ريال مدريد بالدوري الإسباني يوم السبت الماضي، عقب تعافيه من إصابة عضلية.

وكان لوبيز، الذي شارك في مباراتين دوليتين مع منتخب إسبانيا، سجل ظهوره الأول مع برشلونة في أغسطس 2023، وسجل 11 هدفاً في 48 مباراة لعبها مع الفريق بجميع المسابقات.

واستمتع اللاعب الدولي الإسباني بصيف ناجح مع بلاده، حيث تُوج بلقب كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» بألمانيا مع المنتخب الأول، قبل أن يحرز 6 أهداف مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، ليلعب دوراً مهماً في فوزه بذهبية أولمبياد باريس.

وجاء في بيان لبرشلونة على موقعه الإلكتروني الرسمي «توصل نادي برشلونة وفيرمين لوبيز لاتفاق من أجل تمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2029».

أشار البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» «تم تحديد قيمة الشرط الجزائي للاعب خط الوسط الشاب بـ 500 مليون يورو».