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الرياضة

ما هي حظوظ تأهل كل نادٍ في دوري أبطال أوروبا؟

ما هي حظوظ تأهل كل نادٍ في دوري أبطال أوروبا؟
7 نوفمبر 2024 10:21


مراد المصري (أبوظبي)
بعد انتصاف مشوار الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، أصبحت تتشكل معالم الترتيب الذي يصدر لأول مرة بهذه الطريقة، ويضم كافة الفرق الـ 36 المشاركة، والتي تتنافس جميعاً من أجل التأهل للأدوار الإقصائية، وهنا نستعرض وضعية كل فريق، وحسابات الصعود الحالية، ما بين تصدر ليفربول بالعلامة الكاملة ووجود برشلونة في قائمة المتأهلين مباشرة، وريال مدريد ومانشستر سيتي آخر بطلين للمسابقة في ملحق التصفيات، فيما يواجه باريس سان جيرمان خطر الخروج المبكر.
في ضوء الترتيب الحالي، بعد أربع جولات، فإن الفرق الثمانية الموجودة في المقاعد الثمانية المؤهلة مباشرة إلى دور الـ 16، هي كل من على التوالي: ليفربول الإنجليزي برصيد 12 نقطة، سبورتينج لشبونة البرتغالي، وموناكو وبريست الفرنسيان وإنتر ميلان الإيطالي برصيد 10 نقاط لكل منها، برشلونة الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني، وأستون فيلا الإنجليزي برصيد 9 نقاط لكل فريق.
أما الفرق التي توجد في المراكز، من 9 إلى 24، والتي ستخوض ملحقاً مؤهلاً إلى دور الـ 16، فهي على التوالي: أتالانتا الإيطالي 8 نقاط، وبرصيد 7 نقاط كل من مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، أرسنال الإنجليزي، باير ليفركوزن الألماني، ليل الفرنسي، سيلتك الاسكتلندي، دينامو زغرب الكرواتي، وبرصيد 6 نقاط كل من بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد الإسباني، بنفيكا البرتغالي، أي سي ميلان الإيطالي، فينوورد الهولندي، كلوب بروج البلجيكي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، ثم أيندهوفن الهولندي برصيد 5 نقاط.
أما الفرق المهددة بالمغادرة مبكراً لاحتلالها المراكز من 25 إلى 36، فهي: باريس سان جيرمان الفرنسي، وسبارتا براج التشيكي، وشتوتغارت الألماني، وشاختار الأوكراني برصيد 4 نقاط لكل فريق، جيرونا الإسباني، وسالزبورج النمساوي برصيد 3 نقاط للفريقين، بولونيا الإيطالي بنقطة واحدة، وكل من لايبزيج الألماني، شتورم جراتس النمساوي، يونج بويز السويسري، النجم الأحمر الصربي وسلوفان براتيسلافا السلوفاك،ي وهي الفرق التي لم تحقق أي نقطة حتى الآن.

 

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