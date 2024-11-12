تكريم فاطمة بنت هزاع في احتفالية اتحاد الفروسية والمجموعة السابعة

أبوظبي (وام)

كرم اتحاد الفروسية والسباق والمجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية «ومقرها الإمارات» الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع إلى جانب الاتحاد الدولي للفروسية ولونجين راعية البطولات.

جاء ذلك خلال حفل العشاء الترحيبي الذي أقيم مساء أمس الأول في قصر الإمارات بأبوظبي، للمشاركين في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية 2024.

وتضمن التكريم أيضاً الفارس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب المتوج بلقب بطولة العالم للقدرة في فرنسا 2024، وتسلم الدرع نيابة عنه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة.

شمل التكريم فرسان الإمارات أبطال مونديال الخيول الصغيرة للقدرة لفئتي الفردي والفرق في إيطاليا 2024 وهم راشد سعيد حمد ملهوف الكتبي، وسالم حمد ملهوف، وسعيد أحمد الشامسي، وسعيد سالم المهيري، وسيف جمعة بالجافلة، وسامي حمد الدهامي العضو الفخري في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفروسية، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة السابق.

وتسلم محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، الدرع المقدمة من ناعمة المنصوري نائب رئيس اتحاد الفروسية، نيابة عن الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان.

جاء تكريم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، تقديراً لجهودها الكبيرة في تطوير رياضة الفروسية بالدولة ودعم فرسان الإمارات لقفز الحواجز الذي نتج عنه تحقيق العديد من الإنجازات العالمية، وآخرها التأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

حضر التكريم الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وإنجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، وعدد من أعضاء الاتحادين الإماراتي والدولي للفروسية. وأكد اتحاد الفروسية والسباق أن استضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية 2024، في أبوظبي تجسد ثقة الاتحاد وأعضائه في قدرة الإمارات على تنظيم الفعاليات الدولية، لما تتمتع به من مرافق عصرية ومنشآت عالمية.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الاتحاد، بمناسبة العشاء الترحيبي للوفود المشاركة إن اتحاد الفروسية يتطلع إلى أن تسفر مخرجات الاجتماع عن توصيات وآليات، تسهم في تعزيز تطور رياضة الفروسية، بما تمثله من إرث خالد لدى معظم شعوب العالم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات برعاية قيادتها الرشيدة ودعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حريصة على تطوير رياضة الفروسية، ونشر ثقافتها، وتوفير كل السبل التي تسهم في الارتقاء بالفرسان والفارسات وتمكينهم للمنافسة في المحافل الدولية كافة.

ونوه إلى أن الإمارات استضافت بطولة العالم للقدرة 3 مرات آخرها في قرية بوذيب العالمية بمنطقة الختم في أبوظبي عام 2023، وقدمت خلاها بطولة متفردة بمبادراتها وأبرزها أنها كانت بطولة صديقة للبيئة أتاحت للمشاركين والمتابعين التعرف على المكانة الرفيعة للخيول في وجدان وثقافة أهل الإمارات.

وقال إن الإمارات استضافت الجولة الأولى لدوري الأمم «لونجين» لقفز الحواجز هذا العام في نسخته الجديدة، ضمن فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب البطولات الكبرى بمختلف فئاتها وفي مقدمتها فئة الخمس نجوم التي تستقطب نخبة الفرسان العالميين والأولمبيين في كل موسم.

وأوضح الريسي أن الإمارات بما تملكه من قدرات ومرافق عالمية على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدورها الإيجابي في دعم جهود الاتحاد الدولي للفروسية بالتعاون مع الاتحادات الوطنية، لتوفير أفضل الظروف حفاظاً على مسيرة النمو عالمياً، واستشراف المستقبل بالخطط، والبرامج والمبادرات الاستراتيجية والتطويرية.